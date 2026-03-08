Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Bayern Munich 4 Luis Díaz (33), Laimer (45+1), Musiala (57 penal), Jackson (79)
Borussia Mönchengladbach 1 Mohya (89)
- Sábado:
Heidenheim 2 Kerber (62, 84)
Hoffenheim 4 Prass (26, 45+1), Asllani (49), Temperle (78)
RB Leipzig 2 Diomande (76), Chaves (90+2 en contra)
Augsburgo 1 Fellhauer (39)
Maguncia 2 Lee (39), da Costa (90+1)
Stuttgart 2 Demirovic (76), Undav (77)
Wolfsburgo 1 Eriksen (22 penal)
Hamburgo 2 Vuskovic (33 penal), Dompé (58 penal)
Friburgo 3 Grifo (34), Suzuki (43), Ginter (86)
Bayer Leverkusen 3 Kofane (37), Grimaldo (45+3), Terrier (52)
Colonia 1 Kaminski (88)
Borussia Dortmund 2 Guirassy (16), Beier (60)
- Domingo:
St Pauli 0
Eintracht Fráncfort 0
Union Berlin 1 Köhn (18 penal)
Werder Bremen 4 Deman (31), Stage (35), Grull (66), Covic (90+4)
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Bayern Munich 66 25 21 3 1 92 24 68
2. Borussia Dortmund 55 25 16 7 2 53 26 27
3. Hoffenheim 49 25 15 4 6 53 33 20
4. Stuttgart 47 25 14 5 6 50 34 16
5. RB Leipzig 47 25 14 5 6 48 34 14
6. Bayer Leverkusen 44 25 13 5 7 48 32 16
7. Eintracht Fráncfort 35 25 9 8 8 48 49 -1
8. Friburgo 34 25 9 7 9 37 42 -5
9. Augsburgo 31 25 9 4 12 31 43 -12
10. Hamburgo 29 25 7 8 10 28 36 -8
11. Union Berlin 28 25 7 7 11 30 42 -12
12. Borussia Mönchengladbach 25 25 6 7 12 28 43 -15
13. Werder Bremen 25 25 6 7 12 29 45 -16
14. Colonia 24 25 6 6 13 34 43 -9
15. Maguncia 24 25 5 9 11 29 41 -12
16. St Pauli 24 25 6 6 13 23 40 -17
17. Wolfsburgo 20 25 5 5 15 34 55 -21
18. Heidenheim 14 25 3 5 17 24 57 -33