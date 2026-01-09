Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Eintracht Fráncfort 3 Uzun (22 de penal), Ebnoutalib (71), Dahoud (90+2)
Borussia Dortmund 3 Beier (10), Nmecha (68), Chukwuemeka (90+6)
- Sábado:
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 41 15 13 2 0 55 11 44
2. Borussia Dortmund 33 16 9 6 1 29 15 14
3. Bayer Leverkusen 29 15 9 2 4 33 20 13
4. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11
5. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9
6. Stuttgart 26 15 8 2 5 25 22 3
7. Eintracht Fráncfort 26 16 7 5 4 33 33 0
8. Unión Berlín 21 15 6 3 6 20 23 -3
9. Friburgo 20 15 5 5 5 25 26 -1
10. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10
11. Colonia 16 15 4 4 7 22 24 -2
12. B. Mönchengladbach 16 15 4 4 7 18 24 -6
13. Hamburgo 16 15 4 4 7 16 25 -9
14. Wolfsburgo 15 15 4 3 8 23 28 -5
15. Augsburgo 14 15 4 2 9 17 28 -11
16. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13
17. Heidenheim 11 15 3 2 10 13 34 -21
18. Maguncia 8 15 1 5 9 13 26 -13