Resultados y clasificación de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 17ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Martes:

Stuttgart 3 Demirovic (27), Amenda (35 en contra), Nartey (87)

Eintracht Fráncfort 2 Kristensen (5), Amaimouni Echghouyab (80)

Borussia Dortmund 3 Schlotterbeck (11), Sabitzer (75), Guirassy (83)

Werder Bremen 0

Maguncia 2 Widmer (30), Amiri (48)

Heidenheim 1 Schimmer (60)

- Miércoles:

(17h30 GMT) Wolfsburgo

St Pauli

(19h30 GMT) Colonia

Bayern Múnich

RB Leipzig

Friburgo

Hoffenheim

B. Mönchengladbach

- Jueves:

(19h30 GMT) Augsburgo

Unión Berlín

. Aplazado por las nevadas

Hamburgo

Bayer Leverkusen

Clasificación: pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 44 16 14 2 0 63 12 51

2. Borussia Dortmund 36 17 10 6 1 32 15 17

3. Stuttgart 32 17 10 2 5 32 25 7

4. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11

5. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10

6. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9

7. Eintracht Fráncfort 26 17 7 5 5 35 36 -1

8. Friburgo 23 16 6 5 5 27 27 0

9. Unión Berlín 22 16 6 4 6 22 25 -3

10. B. Mönchengladbach 19 16 5 4 7 22 24 -2

11. Colonia 17 16 4 5 7 24 26 -2

12. Werder Bremen 17 16 4 5 7 18 31 -13

13. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10

14. Wolfsburgo 15 16 4 3 9 24 36 -12

15. Augsburgo 14 16 4 2 10 17 32 -15

16. Maguncia 12 17 2 6 9 17 29 -12

17. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13

18. Heidenheim 12 17 3 3 11 16 38 -22