Resultados y clasificación de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 17ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Martes:
Stuttgart 3 Demirovic (27), Amenda (35 en contra), Nartey (87)
Eintracht Fráncfort 2 Kristensen (5), Amaimouni Echghouyab (80)
Borussia Dortmund 3 Schlotterbeck (11), Sabitzer (75), Guirassy (83)
Werder Bremen 0
Maguncia 2 Widmer (30), Amiri (48)
Heidenheim 1 Schimmer (60)
- Miércoles:
(17h30 GMT) Wolfsburgo
St Pauli
(19h30 GMT) Colonia
Bayern Múnich
RB Leipzig
Friburgo
Hoffenheim
B. Mönchengladbach
- Jueves:
(19h30 GMT) Augsburgo
Unión Berlín
. Aplazado por las nevadas
Hamburgo
Bayer Leverkusen
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 44 16 14 2 0 63 12 51
2. Borussia Dortmund 36 17 10 6 1 32 15 17
3. Stuttgart 32 17 10 2 5 32 25 7
4. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11
5. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10
6. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9
7. Eintracht Fráncfort 26 17 7 5 5 35 36 -1
8. Friburgo 23 16 6 5 5 27 27 0
9. Unión Berlín 22 16 6 4 6 22 25 -3
10. B. Mönchengladbach 19 16 5 4 7 22 24 -2
11. Colonia 17 16 4 5 7 24 26 -2
12. Werder Bremen 17 16 4 5 7 18 31 -13
13. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10
14. Wolfsburgo 15 16 4 3 9 24 36 -12
15. Augsburgo 14 16 4 2 10 17 32 -15
16. Maguncia 12 17 2 6 9 17 29 -12
17. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13
18. Heidenheim 12 17 3 3 11 16 38 -22