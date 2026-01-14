Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...
Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Martes:
Stuttgart 3 Demirovic (27), Undav (35), Nartey (87)
Eintracht Fráncfort 2 Kristensen (5), Amaimouni Echghouyab (80)
Borussia Dortmund 3 Schlotterbeck (11), Sabitzer (75), Guirassy (83)
Werder Bremen 0
Maguncia 2 Widmer (30), Amiri (48)
Heidenheim 1 Schimmer (60)
- Miércoles:
Wolfsburgo 2 Eriksen (25 de penal), Pejcinovic (88)
St Pauli 1 Smith (40)
Colonia 1 Maina (41)
Bayern Múnich 3 Gnabry (45+5), Kim Min-jae (71), Karl (84)
RB Leipzig 2 Orban (53), Rômulo (56)
Friburgo 0
Hoffenheim 5 Kramaric (22 de penal, 45+1, 45+4), Temperle (24), Moerstedt (77)
Borussia Mönchengladbach 1 Machino (69)
- Jueves:
(19h30 GMT) Augsburgo
Unión Berlín
Aplazado por causa meteorológica:
Hamburgo
Bayer Leverkusen
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 47 17 15 2 0 66 13 53
2. Borussia Dortmund 36 17 10 6 1 32 15 17
3. RB Leipzig 32 16 10 2 4 32 19 13
4. Stuttgart 32 17 10 2 5 32 25 7
5. Hoffenheim 30 16 9 3 4 34 21 13
6. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10
7. Eintracht Fráncfort 26 17 7 5 5 35 36 -1
8. Friburgo 23 17 6 5 6 27 29 -2
9. Unión Berlín 22 16 6 4 6 22 25 -3
10. Borussia Mönchengladbach 19 17 5 4 8 23 29 -6
11. Wolfsburgo 18 17 5 3 9 26 37 -11
12. Colonia 17 17 4 5 8 25 29 -4
13. Werder Bremen 17 16 4 5 7 18 31 -13
14. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10
15. Augsburgo 14 16 4 2 10 17 32 -15
16. Maguncia 12 17 2 6 9 17 29 -12
17. St Pauli 12 16 3 3 10 14 28 -14
18. Heidenheim 12 17 3 3 11 16 38 -22