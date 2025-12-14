LA NACION

Resultados y clasificación de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato alemán y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados y clasificación de la BundesligaBundesliga

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato alemán y tabla de clasificación:

- Viernes:

Unión Berlín 3 Burke (57), Ansah (63), Skarke (90+3)

RB Leipzig 1 Gomis (60)

- Sábado:

Hoffenheim 4 Prömel (8), Kabak (31), Temperle (65), Asllani (72)

Hamburgo 1 Philippe (82)

St Pauli 2 Kaars (35, 53)

Heidenheim 1 Pieringer (64)

B. Mönchengladbach 1 Koulierakis (22 en contra)

Wolfsburgo 3 Wimmer (4, 34), Amoura (30)

Eintracht Fráncfort 1 Doan (68)

Augsburgo 0

Bayer Leverkusen 2 Terrier (66), Andrich (72)

Colonia 0

- Domingo:

Friburgo 1 Höler (75)

Borussia Dortmund 1 Bensebaini (31)

Bayern Múnich 2 Karl (29), Kane (87 de penal)

Maguncia 2 Potulski (45+1), Lee (67)

Werder Bremen 0

Stuttgart 4 el Khannous (40), Leweling (44), Undav (79), Führlich (90+7)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 38 14 12 2 0 51 11 40

2. RB Leipzig 29 14 9 2 3 29 16 13

3. Borussia Dortmund 29 14 8 5 1 24 12 12

4. Bayer Leverkusen 26 14 8 2 4 30 19 11

5. Hoffenheim 26 14 8 2 4 29 20 9

6. Stuttgart 25 14 8 1 5 25 22 3

7. Eintracht Fráncfort 24 14 7 3 4 29 29 0

8. Unión Berlín 18 14 5 3 6 19 23 -4

9. Friburgo 17 14 4 5 5 21 23 -2

10. Colonia 16 14 4 4 6 22 23 -1

11. B. Mönchengladbach 16 14 4 4 6 18 22 -4

12. Werder Bremen 16 14 4 4 6 18 28 -10

13. Wolfsburgo 15 14 4 3 7 20 24 -4

14. Hamburgo 15 14 4 3 7 15 24 -9

15. Augsburgo 13 14 4 1 9 17 28 -11

16. St Pauli 11 14 3 2 9 13 26 -13

17. Heidenheim 11 14 3 2 9 13 30 -17

18. Maguncia 7 14 1 4 9 13 26 -13

LA NACION
Más leídas
  1. El bolso de Toviggino y la placa de Barracas Central: las pruebas que vinculan al ladero de Tapia con la mansión de Pilar
    1

    El bolso de Toviggino y la placa de Barracas Central: las pruebas que vinculan al ladero de Tapia con la mansión de Pilar

  2. Chile elige a su próximo presidente: balotaje ordenado, la promesa de Kast hacia la Argentina y sin clima de sorpresa
    2

    Chile elige a su próximo presidente: un balotaje ordenado, con Kast como favorito y sin clima de sorpresa

  3. Quién es Naveed Akram, uno de los tiradores del atentado en Australia
    3

    Quién es Naveed Akram, uno de los tiradores del atentado en Australia

  4. El error de Aston Villa a los 29 segundos, el blooper del día y ¡el golazo de atrás de media cancha!
    4

    Fútbol inglés: el error de Aston Villa, el grave blooper en el clásico feroz y ¡el golazo de atrás de media cancha!

Cargando banners ...