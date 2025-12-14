Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato alemán y...
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato alemán y tabla de clasificación:
- Viernes:
Unión Berlín 3 Burke (57), Ansah (63), Skarke (90+3)
RB Leipzig 1 Gomis (60)
- Sábado:
Hoffenheim 4 Prömel (8), Kabak (31), Temperle (65), Asllani (72)
Hamburgo 1 Philippe (82)
St Pauli 2 Kaars (35, 53)
Heidenheim 1 Pieringer (64)
B. Mönchengladbach 1 Koulierakis (22 en contra)
Wolfsburgo 3 Wimmer (4, 34), Amoura (30)
Eintracht Fráncfort 1 Doan (68)
Augsburgo 0
Bayer Leverkusen 2 Terrier (66), Andrich (72)
Colonia 0
- Domingo:
Friburgo 1 Höler (75)
Borussia Dortmund 1 Bensebaini (31)
Bayern Múnich 2 Karl (29), Kane (87 de penal)
Maguncia 2 Potulski (45+1), Lee (67)
Werder Bremen 0
Stuttgart 4 el Khannous (40), Leweling (44), Undav (79), Führlich (90+7)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 38 14 12 2 0 51 11 40
2. RB Leipzig 29 14 9 2 3 29 16 13
3. Borussia Dortmund 29 14 8 5 1 24 12 12
4. Bayer Leverkusen 26 14 8 2 4 30 19 11
5. Hoffenheim 26 14 8 2 4 29 20 9
6. Stuttgart 25 14 8 1 5 25 22 3
7. Eintracht Fráncfort 24 14 7 3 4 29 29 0
8. Unión Berlín 18 14 5 3 6 19 23 -4
9. Friburgo 17 14 4 5 5 21 23 -2
10. Colonia 16 14 4 4 6 22 23 -1
11. B. Mönchengladbach 16 14 4 4 6 18 22 -4
12. Werder Bremen 16 14 4 4 6 18 28 -10
13. Wolfsburgo 15 14 4 3 7 20 24 -4
14. Hamburgo 15 14 4 3 7 15 24 -9
15. Augsburgo 13 14 4 1 9 17 28 -11
16. St Pauli 11 14 3 2 9 13 26 -13
17. Heidenheim 11 14 3 2 9 13 30 -17
18. Maguncia 7 14 1 4 9 13 26 -13
