Resultados y clasificación de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- martes:

Stuttgart 3 Demirovic (27), Undav (35), Nartey (87)

Eintracht Fráncfort 2 Kristensen (5), Amaimouni Echghouyab (80)

Borussia Dortmund 3 Schlotterbeck (11), Sabitzer (75), Guirassy (83)

Werder Bremen 0

Maguncia 2 Widmer (30), Amiri (48)

Heidenheim 1 Schimmer (60)

- miércoles:

Wolfsburgo 2 Eriksen (25 de penal), Pejcinovic (88)

St Pauli 1 Smith (40)

Colonia 1 Maina (41)

Bayern Múnich 3 Gnabry (45+5), Kim Min-jae (71), Karl (84)

RB Leipzig 2 Orban (53), Rômulo (56)

Friburgo 0

Hoffenheim 5 Kramaric (22 de penal, 45+1, 45+4), Temperle (24), Moerstedt (77)

Borussia Mönchengladbach 1 Machino (69)

- jueves:

Augsburgo 1 Claude Maurice (45+6)

Unión Berlín 1 Ljubicic (90+1)

. Aplazado:

Hamburgo

Bayer Leverkusen

Clasificación: pts j g e p gf gc dif

1. Bayern Múnich 47 17 15 2 0 66 13 53

2. Borussia Dortmund 36 17 10 6 1 32 15 17

3. RB Leipzig 32 16 10 2 4 32 19 13

4. Stuttgart 32 17 10 2 5 32 25 7

5. Hoffenheim 30 16 9 3 4 34 21 13

6. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10

7. Eintracht Fráncfort 26 17 7 5 5 35 36 -1

8. Friburgo 23 17 6 5 6 27 29 -2

9. Unión Berlín 23 17 6 5 6 23 26 -3

10. Borussia Mönchengladbach 19 17 5 4 8 23 29 -6

11. Wolfsburgo 18 17 5 3 9 26 37 -11

12. Colonia 17 17 4 5 8 25 29 -4

13. Werder Bremen 17 16 4 5 7 18 31 -13

14. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10

15. Augsburgo 15 17 4 3 10 18 33 -15

16. Maguncia 12 17 2 6 9 17 29 -12

17. St Pauli 12 16 3 3 10 14 28 -14

18. Heidenheim 12 17 3 3 11 16 38 -22