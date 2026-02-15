Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...
Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Borussia Dortmund 4 Guirassy (10, 42), Beier (15), Kohr (84 en contra)
Maguncia 0
- Sábado:
Eintracht Fráncfort 3 Brown (24), Amaimouni Echghouyab (34), Knauff (75)
B. Mönchengladbach 0
Bayer Leverkusen 4 Quansah (13), Schick (14), Tapsoba (52), Poku (78)
St Pauli 0
Werder Bremen 0
Bayern Munich 3 Kane (22 penal, 25), Goretzka (70)
Hamburgo 3 Königsdörffer (35, 82), Capaldo (45+2)
Union Berlin 2 Querfeld (28 penal), Ilic (89)
Hoffenheim 3 Asllani (46), Kabak (51), Gendrey (90+5)
Friburgo 0
Stuttgart 3 Demirovic (15, 84), Undav (90+2)
Colonia 1 Ache (79)
- Domingo:
Augsburgo 1 Claude Maurice (80 penal)
Heidenheim 0
RB Leipzig 2 Diomande (70), Gruda (88)
Wolfsburgo 2 Amoura (52), Svanberg (78)
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Bayern Munich 57 22 18 3 1 82 19 63
2. Borussia Dortmund 51 22 15 6 1 47 20 27
3. Hoffenheim 45 22 14 3 5 47 28 19
4. Stuttgart 42 22 13 3 6 41 29 12
5. RB Leipzig 40 22 12 4 6 42 30 12
6. Bayer Leverkusen 39 21 12 3 6 43 27 16
7. Eintracht Fráncfort 31 22 8 7 7 44 46 -2
8. Friburgo 30 22 8 6 8 32 36 -4
9. Hamburgo 25 21 6 7 8 24 31 -7
10. Union Berlin 25 22 6 7 9 28 37 -9
11. Augsburgo 25 22 7 4 11 25 39 -14
12. Colonia 23 22 6 5 11 31 37 -6
13. B. Mönchengladbach 22 22 5 7 10 25 37 -12
14. Maguncia 21 22 5 6 11 25 37 -12
15. Wolfsburgo 20 22 5 5 12 31 46 -15
16. Werder Bremen 19 22 4 7 11 22 42 -20
17. St Pauli 17 22 4 5 13 20 39 -19
18. Heidenheim 13 22 3 4 15 19 48 -29