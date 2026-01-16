Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania
Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- viernes:
Werder Bremen 3 Njinmah (29), Stage (78), Milosevic (80)
Eintracht Fráncfort 3 Kalimuendo-Muinga (1), Collins (56), Knauff (90+4)
- sábado:
(14h30 GMT) Hamburgo
Borussia Mönchengladbach
Hoffenheim
Bayer Leverkusen
Wolfsburgo
Heidenheim
Borussia Dortmund
St Pauli
Colonia
Maguncia
(17h30 GMT) RB Leipzig
Bayern Múnich
- domingo:
(14h30 GMT) Stuttgart
Unión Berlín
(16h30 GMT) Augsburgo
Friburgo
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 47 17 15 2 0 66 13 53
2. Borussia Dortmund 36 17 10 6 1 32 15 17
3. RB Leipzig 32 16 10 2 4 32 19 13
4. Stuttgart 32 17 10 2 5 32 25 7
5. Hoffenheim 30 16 9 3 4 34 21 13
6. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10
7. Eintracht Fráncfort 27 18 7 6 5 38 39 -1
8. Friburgo 23 17 6 5 6 27 29 -2
9. Unión Berlín 23 17 6 5 6 23 26 -3
10. Borussia Mönchengladbach 19 17 5 4 8 23 29 -6
11. Wolfsburgo 18 17 5 3 9 26 37 -11
12. Werder Bremen 18 17 4 6 7 21 34 -13
13. Colonia 17 17 4 5 8 25 29 -4
14. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10
15. Augsburgo 15 17 4 3 10 18 33 -15
16. Maguncia 12 17 2 6 9 17 29 -12
17. St Pauli 12 16 3 3 10 14 28 -14
18. Heidenheim 12 17 3 3 11 16 38 -22