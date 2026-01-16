Resultados y clasificación de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- viernes:

Werder Bremen 3 Njinmah (29), Stage (78), Milosevic (80)

Eintracht Fráncfort 3 Kalimuendo-Muinga (1), Collins (56), Knauff (90+4)

- sábado:

(14h30 GMT) Hamburgo

Borussia Mönchengladbach

Hoffenheim

Bayer Leverkusen

Wolfsburgo

Heidenheim

Borussia Dortmund

St Pauli

Colonia

Maguncia

(17h30 GMT) RB Leipzig

Bayern Múnich

- domingo:

(14h30 GMT) Stuttgart

Unión Berlín

(16h30 GMT) Augsburgo

Friburgo

Clasificación: pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 47 17 15 2 0 66 13 53

2. Borussia Dortmund 36 17 10 6 1 32 15 17

3. RB Leipzig 32 16 10 2 4 32 19 13

4. Stuttgart 32 17 10 2 5 32 25 7

5. Hoffenheim 30 16 9 3 4 34 21 13

6. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10

7. Eintracht Fráncfort 27 18 7 6 5 38 39 -1

8. Friburgo 23 17 6 5 6 27 29 -2

9. Unión Berlín 23 17 6 5 6 23 26 -3

10. Borussia Mönchengladbach 19 17 5 4 8 23 29 -6

11. Wolfsburgo 18 17 5 3 9 26 37 -11

12. Werder Bremen 18 17 4 6 7 21 34 -13

13. Colonia 17 17 4 5 8 25 29 -4

14. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10

15. Augsburgo 15 17 4 3 10 18 33 -15

16. Maguncia 12 17 2 6 9 17 29 -12

17. St Pauli 12 16 3 3 10 14 28 -14

18. Heidenheim 12 17 3 3 11 16 38 -22