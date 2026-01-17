Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 18ª jornada de la Bundesliga y clasificación:
- Viernes:
Werder Bremen 3 Njinmah (29), Stage (78), Milosevic (80)
Eintracht Fráncfort 3 Kalimuendo-Muinga (1), Collins (56), Knauff (90+4)
- Sábado:
Hamburgo 0
B. Mönchengladbach 0
Hoffenheim 1 Burger (9)
Bayer Leverkusen 0
Wolfsburgo 1 Jenz (80)
Heidenheim 1 Beck (45+1)
Borussia Dortmund 3 Brandt (45+1), Adeyemi (54), Can (90+5 de penal)
St Pauli 2 Sands (62), Jade-Jones (72)
Colonia 2 Ache (57, 85)
Maguncia 1 Bell (29)
RB Leipzig 1 Cardoso Da Cruz (20)
Bayern Múnich 5 Gnabry (50), Kane (67), Tah (82), Pavlovic (85), Olise (88)
- Domingo:
(14h30 GMT) Stuttgart
Unión Berlín
(16h30 GMT) Augsburgo
Friburgo
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 50 18 16 2 0 71 14 57
2. Borussia Dortmund 39 18 11 6 1 35 17 18
3. Hoffenheim 33 17 10 3 4 35 21 14
4. RB Leipzig 32 17 10 2 5 33 24 9
5. Stuttgart 32 17 10 2 5 32 25 7
6. Bayer Leverkusen 29 17 9 2 6 34 25 9
7. Eintracht Fráncfort 27 18 7 6 5 38 39 -1
8. Friburgo 23 17 6 5 6 27 29 -2
9. Unión Berlín 23 17 6 5 6 23 26 -3
10. Colonia 20 18 5 5 8 27 30 -3
11. B. Mönchengladbach 20 18 5 5 8 23 29 -6
12. Wolfsburgo 19 18 5 4 9 27 38 -11
13. Werder Bremen 18 17 4 6 7 21 34 -13
14. Hamburgo 17 17 4 5 8 17 27 -10
15. Augsburgo 15 17 4 3 10 18 33 -15
16. Heidenheim 13 18 3 4 11 17 39 -22
17. Maguncia 12 18 2 6 10 18 31 -13
18. St Pauli 12 17 3 3 11 16 31 -15