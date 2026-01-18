Resultados y clasificación de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Werder Bremen 3 Njinmah (29), Stage (78), Milosevic (80)

Eintracht Fráncfort 3 Kalimuendo-Muinga (1), Collins (56), Knauff (90+4)

- Sábado:

Hamburgo 0

Borussia Mönchengladbach 0

Hoffenheim 1 Burger (9)

Bayer Leverkusen 0

Wolfsburgo 1 Jenz (80)

Heidenheim 1 Beck (45+1)

Borussia Dortmund 3 Brandt (45+1), Adeyemi (54), Can (90+5 de penal)

St Pauli 2 Sands (62), Jade-Jones (72)

Colonia 2 Ache (57, 85)

Maguncia 1 Bell (29)

RB Leipzig 1 Rômulo (20)

Bayern Múnich 5 Gnabry (50), Kane (67), Tah (82), Pavlovic (85), Olise (88)

- Domingo:

Stuttgart 1 Führlich (59)

Unión Berlín 1 Jeong (83)

Augsburgo 2 Claude Maurice (47), Rexhbecaj (49)

Friburgo 2 Suzuki (59), Matanovic (62)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 50 18 16 2 0 71 14 57

2. Borussia Dortmund 39 18 11 6 1 35 17 18

3. Hoffenheim 33 17 10 3 4 35 21 14

4. Stuttgart 33 18 10 3 5 33 26 7

5. RB Leipzig 32 17 10 2 5 33 24 9

6. Bayer Leverkusen 29 17 9 2 6 34 25 9

7. Eintracht Fráncfort 27 18 7 6 5 38 39 -1

8. Friburgo 24 18 6 6 6 29 31 -2

9. Unión Berlín 24 18 6 6 6 24 27 -3

10. Colonia 20 18 5 5 8 27 30 -3

11. Borussia Mönchengladbach 20 18 5 5 8 23 29 -6

12. Wolfsburgo 19 18 5 4 9 27 38 -11

13. Werder Bremen 18 17 4 6 7 21 34 -13

14. Hamburgo 17 17 4 5 8 17 27 -10

15. Augsburgo 16 18 4 4 10 20 35 -15

16. Heidenheim 13 18 3 4 11 17 39 -22

17. Maguncia 12 18 2 6 10 18 31 -13

18. St Pauli 12 17 3 3 11 16 31 -15