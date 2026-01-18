Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania
Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Werder Bremen 3 Njinmah (29), Stage (78), Milosevic (80)
Eintracht Fráncfort 3 Kalimuendo-Muinga (1), Collins (56), Knauff (90+4)
- Sábado:
Hamburgo 0
Borussia Mönchengladbach 0
Hoffenheim 1 Burger (9)
Bayer Leverkusen 0
Wolfsburgo 1 Jenz (80)
Heidenheim 1 Beck (45+1)
Borussia Dortmund 3 Brandt (45+1), Adeyemi (54), Can (90+5 de penal)
St Pauli 2 Sands (62), Jade-Jones (72)
Colonia 2 Ache (57, 85)
Maguncia 1 Bell (29)
RB Leipzig 1 Rômulo (20)
Bayern Múnich 5 Gnabry (50), Kane (67), Tah (82), Pavlovic (85), Olise (88)
- Domingo:
Stuttgart 1 Führlich (59)
Unión Berlín 1 Jeong (83)
Augsburgo 2 Claude Maurice (47), Rexhbecaj (49)
Friburgo 2 Suzuki (59), Matanovic (62)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 50 18 16 2 0 71 14 57
2. Borussia Dortmund 39 18 11 6 1 35 17 18
3. Hoffenheim 33 17 10 3 4 35 21 14
4. Stuttgart 33 18 10 3 5 33 26 7
5. RB Leipzig 32 17 10 2 5 33 24 9
6. Bayer Leverkusen 29 17 9 2 6 34 25 9
7. Eintracht Fráncfort 27 18 7 6 5 38 39 -1
8. Friburgo 24 18 6 6 6 29 31 -2
9. Unión Berlín 24 18 6 6 6 24 27 -3
10. Colonia 20 18 5 5 8 27 30 -3
11. Borussia Mönchengladbach 20 18 5 5 8 23 29 -6
12. Wolfsburgo 19 18 5 4 9 27 38 -11
13. Werder Bremen 18 17 4 6 7 21 34 -13
14. Hamburgo 17 17 4 5 8 17 27 -10
15. Augsburgo 16 18 4 4 10 20 35 -15
16. Heidenheim 13 18 3 4 11 17 39 -22
17. Maguncia 12 18 2 6 10 18 31 -13
18. St Pauli 12 17 3 3 11 16 31 -15