Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...
Resultados de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Borussia Dortmund 2 Brandt (10), Beier (90+7)
Borussia Mönchengladbach 0
- Sábado:
Colonia 0
Unión Berlín 1 Schäfer (90+1)
Augsburgo 0
Werder Bremen 0
Wolfsburgo 3 Pejcinovic (13, 49, 69)
Friburgo 4 Treu (5), Grifo (56 de penal), Seelt (71 en contra), Scherhant (78)
Stuttgart 0
Hoffenheim 0
Hamburgo 1 Sambi Lokonga (19)
Eintracht Fráncfort 1 Larsson (26)
RB Leipzig 1 Schlager (35)
Bayer Leverkusen 3 Terrier (40), Schick (44), Cullbreath (90+7)
- Domingo:
Maguncia 0
St Pauli 0
Heidenheim 0
Bayern Múnich 4 Stanisic (15), Olise (32), Luis Díaz (86), Kane (90+2)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 41 15 13 2 0 55 11 44
2. Borussia Dortmund 32 15 9 5 1 26 12 14
3. Bayer Leverkusen 29 15 9 2 4 33 20 13
4. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11
5. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9
6. Stuttgart 26 15 8 2 5 25 22 3
7. Eintracht Fráncfort 25 15 7 4 4 30 30 0
8. Unión Berlín 21 15 6 3 6 20 23 -3
9. Friburgo 20 15 5 5 5 25 26 -1
10. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10
11. Colonia 16 15 4 4 7 22 24 -2
12. B. Mönchengladbach 16 15 4 4 7 18 24 -6
13. Hamburgo 16 15 4 4 7 16 25 -9
14. Wolfsburgo 15 15 4 3 8 23 28 -5
15. Augsburgo 14 15 4 2 9 17 28 -11
16. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13
17. Heidenheim 11 15 3 2 10 13 34 -21
18. Maguncia 8 15 1 5 9 13 26 -13