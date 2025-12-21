Resultados y clasificación de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Borussia Dortmund 2 Brandt (10), Beier (90+7)

Borussia Mönchengladbach 0

- Sábado:

Colonia 0

Unión Berlín 1 Schäfer (90+1)

Augsburgo 0

Werder Bremen 0

Wolfsburgo 3 Pejcinovic (13, 49, 69)

Friburgo 4 Treu (5), Grifo (56 de penal), Seelt (71 en contra), Scherhant (78)

Stuttgart 0

Hoffenheim 0

Hamburgo 1 Sambi Lokonga (19)

Eintracht Fráncfort 1 Larsson (26)

RB Leipzig 1 Schlager (35)

Bayer Leverkusen 3 Terrier (40), Schick (44), Cullbreath (90+7)

- Domingo:

Maguncia 0

St Pauli 0

Heidenheim 0

Bayern Múnich 4 Stanisic (15), Olise (32), Luis Díaz (86), Kane (90+2)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 41 15 13 2 0 55 11 44

2. Borussia Dortmund 32 15 9 5 1 26 12 14

3. Bayer Leverkusen 29 15 9 2 4 33 20 13

4. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11

5. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9

6. Stuttgart 26 15 8 2 5 25 22 3

7. Eintracht Fráncfort 25 15 7 4 4 30 30 0

8. Unión Berlín 21 15 6 3 6 20 23 -3

9. Friburgo 20 15 5 5 5 25 26 -1

10. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10

11. Colonia 16 15 4 4 7 22 24 -2

12. B. Mönchengladbach 16 15 4 4 7 18 24 -6

13. Hamburgo 16 15 4 4 7 16 25 -9

14. Wolfsburgo 15 15 4 3 8 23 28 -5

15. Augsburgo 14 15 4 2 9 17 28 -11

16. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13

17. Heidenheim 11 15 3 2 10 13 34 -21

18. Maguncia 8 15 1 5 9 13 26 -13