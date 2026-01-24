Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
St Pauli 0
Hamburgo 0
- Sábado:
Eintracht Fráncfort 1 Kalimuendo-Muinga (18)
Hoffenheim 3 Moerstedt (52), Kabak (60), Amenda (65 en contra)
Maguncia 3 Tietz (68), Bell (73), Amiri (83 penal)
Wolfsburgo 1 Amoura (3)
Bayer Leverkusen 1 Lucas Vázquez (37)
Werder Bremen 0
Bayern Múnich 1 Ito (23)
Augsburgo 2 Chaves (75), Massengo (81)
Heidenheim 0
RB Leipzig 3 Baku (62), Nusa (68), Raum (70)
Unión Berlín 0
Borussia Dortmund 3 Can (10 penal), Schlotterbeck (53), Beier (84)
- Domingo:
(14h30 GMT) Borussia Mönchengladbach
Stuttgart
(16h30 GMT) Friburgo
Colonia
Clasificación: Pts J G N P bp bc dif
1. Bayern Múnich 50 19 16 2 1 72 16 56
2. Borussia Dortmund 42 19 12 6 1 38 17 21
3. Hoffenheim 36 18 11 3 4 38 22 16
4. RB Leipzig 35 18 11 2 5 36 24 12
5. Stuttgart 33 18 10 3 5 33 26 7
6. Bayer Leverkusen 32 18 10 2 6 35 25 10
7. Eintracht Fráncfort 27 19 7 6 6 39 42 -3
8. Friburgo 24 18 6 6 6 29 31 -2
9. Unión Berlín 24 19 6 6 7 24 30 -6
10. Colonia 20 18 5 5 8 27 30 -3
11. Borussia Mönchengladbach 20 18 5 5 8 23 29 -6
12. Wolfsburgo 19 19 5 4 10 28 41 -13
13. Augsburgo 19 19 5 4 10 22 36 -14
14. Hamburgo 18 18 4 6 8 17 27 -10
15. Werder Bremen 18 18 4 6 8 21 35 -14
16. Maguncia 15 19 3 6 10 21 32 -11
17. St Pauli 13 18 3 4 11 16 31 -15
18. Heidenheim 13 19 3 4 12 17 42 -25