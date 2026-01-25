Resultados y clasificación de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

St Pauli 0

Hamburgo 0

- Sábado:

Eintracht Fráncfort 1 Kalimuendo-Muinga (18)

Hoffenheim 3 Moerstedt (52), Kabak (60), Amenda (65 en contra)

Maguncia 3 Tietz (68), Bell (73), Amiri (83 penal)

Wolfsburgo 1 Amoura (3)

Bayer Leverkusen 1 Lucas Vázquez (37)

Werder Bremen 0

Bayern Múnich 1 Ito (23)

Augsburgo 2 Chaves (75), Massengo (81)

Heidenheim 0

RB Leipzig 3 Baku (62), Nusa (68), Raum (70)

Unión Berlín 0

Borussia Dortmund 3 Can (10 penal), Schlotterbeck (53), Beier (84)

- Domingo:

Borussia Mönchengladbach 0

Stuttgart 3 Leweling (30), Scally (67 en contra), Undav (74)

Friburgo 2 Scherhant (11), Matanovic (44)

Colonia 1 Rosenfelder (10 en contra)

Clasificación: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Múnich 50 19 16 2 1 72 16 56

2. Borussia Dortmund 42 19 12 6 1 38 17 21

3. Hoffenheim 36 18 11 3 4 38 22 16

4. Stuttgart 36 19 11 3 5 36 26 10

5. RB Leipzig 35 18 11 2 5 36 24 12

6. Bayer Leverkusen 32 18 10 2 6 35 25 10

7. Friburgo 27 19 7 6 6 31 32 -1

8. Eintracht Fráncfort 27 19 7 6 6 39 42 -3

9. Unión Berlín 24 19 6 6 7 24 30 -6

10. Colonia 20 19 5 5 9 28 32 -4

11. Borussia Mönchengladbach 20 19 5 5 9 23 32 -9

12. Wolfsburgo 19 19 5 4 10 28 41 -13

13. Augsburgo 19 19 5 4 10 22 36 -14

14. Hamburgo 18 18 4 6 8 17 27 -10

15. Werder Bremen 18 18 4 6 8 21 35 -14

16. Maguncia 15 19 3 6 10 21 32 -11

17. St Pauli 13 18 3 4 11 16 31 -15

18. Heidenheim 13 19 3 4 12 17 42 -25