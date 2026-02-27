Resultados y clasificación de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Augsburgo 2 Ribeiro (55), Claude Maurice (90+5)

Colonia 0

- Sábado:

(14:30 GMT) Borussia Mönchengladbach

Union Berlin

Hoffenheim

St Pauli

Bayer Leverkusen

Maguncia

Werder Bremen

Heidenheim

(17:30 GMT) Borussia Dortmund

Bayern Munich

- Domingo:

(14:30 GMT) Stuttgart

Wolfsburgo

(16:30 GMT) Eintracht Fráncfort

Friburgo

(18:30 GMT) Hamburgo

RB Leipzig

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Bayern Munich 60 23 19 3 1 85 21 64

2. Borussia Dortmund 52 23 15 7 1 49 22 27

3. Hoffenheim 46 23 14 4 5 49 30 19

4. Stuttgart 43 23 13 4 6 44 32 12

5. RB Leipzig 41 23 12 5 6 44 32 12

6. Bayer Leverkusen 39 22 12 3 7 43 28 15

7. Friburgo 33 23 9 6 8 34 37 -3

8. Eintracht Fráncfort 31 23 8 7 8 46 49 -3

9. Augsburgo 31 24 9 4 11 30 41 -11

10. Union Berlin 28 23 7 7 9 29 37 -8

11. Hamburgo 26 22 6 8 8 25 32 -7

12. Colonia 24 24 6 6 12 33 41 -8

13. Maguncia 22 23 5 7 11 26 38 -12

14. Borussia Mönchengladbach 22 23 5 7 11 26 39 -13

15. Wolfsburgo 20 23 5 5 13 33 49 -16

16. St Pauli 20 23 5 5 13 22 40 -18

17. Werder Bremen 19 23 4 7 12 23 44 -21

18. Heidenheim 14 23 3 5 15 22 51 -29