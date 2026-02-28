Resultados y clasificación de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Augsburgo 2 Ribeiro (55), Claude Maurice (90+5)

Colonia 0

- Sábado:

Borussia Mönchengladbach 1 Diks (90+4 penal)

Union Berlin 0

Hoffenheim 0

St Pauli 1 Pereira Lage (45+4)

Bayer Leverkusen 1 Quansah (88)

Maguncia 1 Becker (67)

Werder Bremen 2 Milosevic (57), Behrens (90+8 en contra)

Heidenheim 0

Borussia Dortmund 2 Schlotterbeck (26), Svensson (83)

Bayern Munich 3 Kane (54, 70 penal), Kimmich (87)

- Domingo:

(14h30 GMT) Stuttgart

Wolfsburgo

(16h30 GMT) Eintracht Fráncfort

Friburgo

(18h30 GMT) Hamburgo

RB Leipzig

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Bayern Munich 63 24 20 3 1 88 23 65

2. Borussia Dortmund 52 24 15 7 2 51 25 26

3. Hoffenheim 46 24 14 4 6 49 31 18

4. Stuttgart 43 23 13 4 6 44 32 12

5. RB Leipzig 41 23 12 5 6 44 32 12

6. Bayer Leverkusen 40 23 12 4 7 44 29 15

7. Friburgo 33 23 9 6 8 34 37 -3

8. Eintracht Fráncfort 31 23 8 7 8 46 49 -3

9. Augsburgo 31 24 9 4 11 30 41 -11

10. Union Berlin 28 24 7 7 10 29 38 -9

11. Hamburgo 26 22 6 8 8 25 32 -7

12. Borussia Mönchengladbach 25 24 6 7 11 27 39 -12

13. Colonia 24 24 6 6 12 33 41 -8

14. Maguncia 23 24 5 8 11 27 39 -12

15. St Pauli 23 24 6 5 13 23 40 -17

16. Werder Bremen 22 24 5 7 12 25 44 -19

17. Wolfsburgo 20 23 5 5 13 33 49 -16

18. Heidenheim 14 24 3 5 16 22 53 -31