Resultados y clasificación de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes

Colonia 1 (Maina 29)

Wolfsburgo 0

- Sábado

Werder Bremen

B. Mönchengladbach

RB Leipzig

Maguncia

Augsburgo

St Pauli

Eintracht Fráncfort

Bayer Leverkusen

Hoffenheim

Unión Berlín

Hamburgo

Bayern Múnich

- Domingo

Stuttgart

Friburgo

Borussia Dortmund

Heidenheim

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Bayern Múnich 50 19 16 2 1 72 16 56

2. Borussia Dortmund 42 19 12 6 1 38 17 21

3. Hoffenheim 39 19 12 3 4 40 22 18

4. RB Leipzig 36 19 11 3 5 37 25 12

5. Stuttgart 36 19 11 3 5 36 26 10

6. Bayer Leverkusen 32 18 10 2 6 35 25 10

7. Friburgo 27 19 7 6 6 31 32 -1

8. Eintracht Fráncfort 27 19 7 6 6 39 42 -3

9. Unión Berlín 24 19 6 6 7 24 30 -6

10. Colonia 23 20 6 5 9 29 32 -3

11. B. Mönchengladbach 20 19 5 5 9 23 32 -9

12. Wolfsburgo 19 20 5 4 11 28 42 -14

13. Augsburgo 19 19 5 4 10 22 36 -14

14. Hamburgo 18 18 4 6 8 17 27 -10

15. Werder Bremen 18 19 4 6 9 21 37 -16

16. Maguncia 15 19 3 6 10 21 32 -11

17. St Pauli 14 19 3 5 11 17 32 -15

18. Heidenheim 13 19 3 4 12 17 42 -25