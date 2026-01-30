Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y
Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes
Colonia 1 (Maina 29)
Wolfsburgo 0
- Sábado
Werder Bremen
B. Mönchengladbach
RB Leipzig
Maguncia
Augsburgo
St Pauli
Eintracht Fráncfort
Bayer Leverkusen
Hoffenheim
Unión Berlín
Hamburgo
Bayern Múnich
- Domingo
Stuttgart
Friburgo
Borussia Dortmund
Heidenheim
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Bayern Múnich 50 19 16 2 1 72 16 56
2. Borussia Dortmund 42 19 12 6 1 38 17 21
3. Hoffenheim 39 19 12 3 4 40 22 18
4. RB Leipzig 36 19 11 3 5 37 25 12
5. Stuttgart 36 19 11 3 5 36 26 10
6. Bayer Leverkusen 32 18 10 2 6 35 25 10
7. Friburgo 27 19 7 6 6 31 32 -1
8. Eintracht Fráncfort 27 19 7 6 6 39 42 -3
9. Unión Berlín 24 19 6 6 7 24 30 -6
10. Colonia 23 20 6 5 9 29 32 -3
11. B. Mönchengladbach 20 19 5 5 9 23 32 -9
12. Wolfsburgo 19 20 5 4 11 28 42 -14
13. Augsburgo 19 19 5 4 10 22 36 -14
14. Hamburgo 18 18 4 6 8 17 27 -10
15. Werder Bremen 18 19 4 6 9 21 37 -16
16. Maguncia 15 19 3 6 10 21 32 -11
17. St Pauli 14 19 3 5 11 17 32 -15
18. Heidenheim 13 19 3 4 12 17 42 -25