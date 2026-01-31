Resultados y clasificación de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Colonia 1 Maina (29)

Wolfsburgo 0

- Sábado:

Werder Bremen 1 Topp (90+4)

Borussia Mönchengladbach 1 Tabakovic (61)

RB Leipzig 1 Harder (40)

Maguncia 2 Wamangituka (49), Amiri (45+6 penal)

Augsburgo 2 Gregoritsch (41, 59)

St Pauli 1 Sinani (32 penal)

Eintracht Fráncfort 1 Koch (50)

Bayer Leverkusen 3 Soares (26), Tillman (33), Serrano (90+3)

Hoffenheim 3 Kramaric (42 penal, 45), Leite (47 en contra)

Unión Berlín 1 Khedira (68)

Hamburgo 2 Vieira (34 penal), Vuskovic (53)

Bayern Múnich 2 Kane (42), Luis Díaz (46)

- Domingo:

(14h30 GMT) Stuttgart

Friburgo

(16h30 GMT) Borussia Dortmund

Heidenheim

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Bayern Múnich 51 20 16 3 1 74 18 56

2. Borussia Dortmund 42 19 12 6 1 38 17 21

3. Hoffenheim 42 20 13 3 4 43 23 20

4. RB Leipzig 36 20 11 3 6 38 27 11

5. Stuttgart 36 19 11 3 5 36 26 10

6. Bayer Leverkusen 35 19 11 2 6 38 26 12

7. Friburgo 27 19 7 6 6 31 32 -1

8. Eintracht Fráncfort 27 20 7 6 7 40 45 -5

9. Unión Berlín 24 20 6 6 8 25 33 -8

10. Colonia 23 20 6 5 9 29 32 -3

11. Augsburgo 22 20 6 4 10 24 37 -13

12. Borussia Mönchengladbach 21 20 5 6 9 24 33 -9

13. Hamburgo 19 19 4 7 8 19 29 -10

14. Wolfsburgo 19 20 5 4 11 28 42 -14

15. Werder Bremen 19 20 4 7 9 22 38 -16

16. Maguncia 18 20 4 6 10 23 33 -10

17. St Pauli 14 20 3 5 12 18 34 -16

18. Heidenheim 13 19 3 4 12 17 42 -25