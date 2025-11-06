Resultados y clasificación de la cuarta jornada de la Europa League
Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Europa League y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Europa League y tabla de clasificación:
Niza 1 Omoruyi (25)
Friburgo 3 Manzambi (29), Grifo (39 penal), Scherhant (42)
Salzburgo 2 Vertessen (59), Terzic (80)
Go Ahead Eagles 0
Sturm Graz 0
Nottingham 0
Malmö FF 0
Panathinaikos 1 Djuricic (85)
Dinamo Zagreb 0
Celta 3 Durán (3, 44), Domínguez (28 en contra)
Estrella Roja 1 Arnautovic (85 penal)
Lille 0
FC Utrecht 1 Rodriguez (48)
Oporto 1 Sainz (66)
Midtjylland 3 Erlic (33), Gogorza (35), Franculino (41)
Celtic de Glasgow 1 Hatate (81 penal)
Basilea 3 Shaqiri (19 penal, 73), Salah (88)
FC Steaua 1 Olaru (57)
Sporting de Braga 3 Zalazar (30, 71), Navarro (86)
Genk 4 Heymans (45+2), Sor (48), Oh (59), Medina (72)
Glasgow Rangers 0
Roma 2 Soulé (13), Pellegrini (36)
Aston Villa 2 Maatsen (45+1), Malen (59 penal)
Maccabi Tel Aviv 0
Betis 2 Ezzalzouli (30), Antony (35)
Lyon 0
Ferencváros 3 Kanichowsky (31), Cadu (53), Joseph (87)
Ludogorets 1 Son (78)
Viktoria Pílsen 0
Fenerbahçe SK 0
Bolonia 0
Brann Bergen 0
Stuttgart 2 el Khannous (84), Undav (90+1)
Feyenoord 0
PAOK 4 Bianco (54), Giakoumakis (67), Konstantelias (72), Baba (75)
Young Boys 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Midtjylland 12 4 4 0 0 11 3
2. Friburgo 10 4 3 1 0 8 3
3. Ferencváros 10 4 3 1 0 8 4
4. Celta 9 4 3 0 1 9 4
5. Sporting de Braga 9 4 3 0 1 8 4
6. Aston Villa 9 4 3 0 1 6 2
7. Lyon 9 4 3 0 1 5 2
8. Viktoria Pílsen 8 4 2 2 0 6 2
9. Betis 8 4 2 2 0 6 2
10. PAOK 7 4 2 1 1 9 6
11. Brann Bergen 7 4 2 1 1 5 2
12. Dinamo Zagreb 7 4 2 1 1 7 6
13. Genk 7 4 2 1 1 5 4
14. Oporto 7 4 2 1 1 4 4
15. Fenerbahçe SK 7 4 2 1 1 4 4
16. Panathinaikos 6 4 2 0 2 7 6
17. Basilea 6 4 2 0 2 6 5
18. Roma 6 4 2 0 2 5 4
19. Lille 6 4 2 0 2 6 6
20. Stuttgart 6 4 2 0 2 4 4
21. Go Ahead Eagles 6 4 2 0 2 4 5
22. Young Boys 6 4 2 0 2 6 10
23. Nottingham 5 4 1 2 1 6 5
24. Bolonia 5 4 1 2 1 3 3
25. Estrella Roja 4 4 1 1 2 3 5
. Sturm Graz 4 4 1 1 2 3 5
27. Celtic de Glasgow 4 4 1 1 2 4 7
28. Salzburgo 3 4 1 0 3 4 6
29. Feyenoord 3 4 1 0 3 3 6
30. Ludogorets 3 4 1 0 3 5 9
31. FC Steaua 3 4 1 0 3 3 7
32. FC Utrecht 1 4 0 1 3 1 5
33. Malmö FF 1 4 0 1 3 2 7
34. Maccabi Tel Aviv 1 4 0 1 3 1 8
35. Niza 0 4 0 0 4 4 9
36. Glasgow Rangers 0 4 0 0 4 1 8
