Resultados y clasificación de la cuarta jornada de la Europa League

Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Europa League y...

Resultados y clasificación de la cuarta jornada de la Europa League

Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Europa League y tabla de clasificación:

Niza 1 Omoruyi (25)

Friburgo 3 Manzambi (29), Grifo (39 penal), Scherhant (42)

Salzburgo 2 Vertessen (59), Terzic (80)

Go Ahead Eagles 0

Sturm Graz 0

Nottingham 0

Malmö FF 0

Panathinaikos 1 Djuricic (85)

Dinamo Zagreb 0

Celta 3 Durán (3, 44), Domínguez (28 en contra)

Estrella Roja 1 Arnautovic (85 penal)

Lille 0

FC Utrecht 1 Rodriguez (48)

Oporto 1 Sainz (66)

Midtjylland 3 Erlic (33), Gogorza (35), Franculino (41)

Celtic de Glasgow 1 Hatate (81 penal)

Basilea 3 Shaqiri (19 penal, 73), Salah (88)

FC Steaua 1 Olaru (57)

Sporting de Braga 3 Zalazar (30, 71), Navarro (86)

Genk 4 Heymans (45+2), Sor (48), Oh (59), Medina (72)

Glasgow Rangers 0

Roma 2 Soulé (13), Pellegrini (36)

Aston Villa 2 Maatsen (45+1), Malen (59 penal)

Maccabi Tel Aviv 0

Betis 2 Ezzalzouli (30), Antony (35)

Lyon 0

Ferencváros 3 Kanichowsky (31), Cadu (53), Joseph (87)

Ludogorets 1 Son (78)

Viktoria Pílsen 0

Fenerbahçe SK 0

Bolonia 0

Brann Bergen 0

Stuttgart 2 el Khannous (84), Undav (90+1)

Feyenoord 0

PAOK 4 Bianco (54), Giakoumakis (67), Konstantelias (72), Baba (75)

Young Boys 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Midtjylland 12 4 4 0 0 11 3

2. Friburgo 10 4 3 1 0 8 3

3. Ferencváros 10 4 3 1 0 8 4

4. Celta 9 4 3 0 1 9 4

5. Sporting de Braga 9 4 3 0 1 8 4

6. Aston Villa 9 4 3 0 1 6 2

7. Lyon 9 4 3 0 1 5 2

8. Viktoria Pílsen 8 4 2 2 0 6 2

9. Betis 8 4 2 2 0 6 2

10. PAOK 7 4 2 1 1 9 6

11. Brann Bergen 7 4 2 1 1 5 2

12. Dinamo Zagreb 7 4 2 1 1 7 6

13. Genk 7 4 2 1 1 5 4

14. Oporto 7 4 2 1 1 4 4

15. Fenerbahçe SK 7 4 2 1 1 4 4

16. Panathinaikos 6 4 2 0 2 7 6

17. Basilea 6 4 2 0 2 6 5

18. Roma 6 4 2 0 2 5 4

19. Lille 6 4 2 0 2 6 6

20. Stuttgart 6 4 2 0 2 4 4

21. Go Ahead Eagles 6 4 2 0 2 4 5

22. Young Boys 6 4 2 0 2 6 10

23. Nottingham 5 4 1 2 1 6 5

24. Bolonia 5 4 1 2 1 3 3

25. Estrella Roja 4 4 1 1 2 3 5

. Sturm Graz 4 4 1 1 2 3 5

27. Celtic de Glasgow 4 4 1 1 2 4 7

28. Salzburgo 3 4 1 0 3 4 6

29. Feyenoord 3 4 1 0 3 3 6

30. Ludogorets 3 4 1 0 3 5 9

31. FC Steaua 3 4 1 0 3 3 7

32. FC Utrecht 1 4 0 1 3 1 5

33. Malmö FF 1 4 0 1 3 2 7

34. Maccabi Tel Aviv 1 4 0 1 3 1 8

35. Niza 0 4 0 0 4 4 9

36. Glasgow Rangers 0 4 0 0 4 1 8

