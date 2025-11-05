Resultados y clasificación de la cuarta jornada de la Liga de Campeones
Resultados del miércoles en la 4ª jornada de la Liga de Campeones
Resultados del miércoles en la 4ª jornada de la Liga de Campeones europea y clasificación:
- Grupo único:
Qarabag (AZE) - Chelsea (ENG) 2 - 2
Ajax (NED) - Galatasaray (TUR) 0 - 3
FC Brujas (BEL) - Barcelona (ESP) 3 - 3
Inter (ITA) - Kairat Almaty (KAZ) 2 - 1
Marsella (FRA) - Atalanta (ITA) 0 - 1
Manchester City (ENG) - Borussia Dortmund (GER) 4 - 1
Newcastle (ENG) - Athletic (ESP) 2 - 0
Benfica (POR) - Bayer Leverkusen (GER) 0 - 1
Pafos FC (CYP) - Villarreal (ESP) 1 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Bayern Múnich 12 4 4 0 0 14 3
2. Arsenal 12 4 4 0 0 11 0
3. Inter 12 4 4 0 0 11 1
4. Manchester City 10 4 3 1 0 10 3
5. París SG 9 4 3 0 1 14 5
6. Newcastle 9 4 3 0 1 10 2
7. Real Madrid 9 4 3 0 1 8 2
8. Liverpool 9 4 3 0 1 9 4
9. Galatasaray 9 4 3 0 1 8 6
10. Tottenham 8 4 2 2 0 7 2
11. Barcelona 7 4 2 1 1 12 7
12. Chelsea 7 4 2 1 1 9 6
13. Sporting de Lisboa 7 4 2 1 1 8 5
14. Borussia Dortmund 7 4 2 1 1 13 11
15. Qarabag 7 4 2 1 1 8 7
16. Atalanta 7 4 2 1 1 3 5
17. Atlético de Madrid 6 4 2 0 2 10 9
18. PSV Eindhoven 5 4 1 2 1 9 7
19. Mónaco 5 4 1 2 1 4 6
20. Pafos FC 5 4 1 2 1 2 5
21. Bayer Leverkusen 5 4 1 2 1 6 10
22. FC Brujas 4 4 1 1 2 8 10
23. Eintracht Fráncfort 4 4 1 1 2 7 11
24. Nápoles 4 4 1 1 2 4 9
25. Marsella 3 4 1 0 3 6 5
26. Juventus 3 4 0 3 1 7 8
27. Athletic 3 4 1 0 3 4 9
28. Union St-Gilloise 3 4 1 0 3 4 12
29. Bodo/Glimt 2 4 0 2 2 5 8
30. Slavia Praga 2 4 0 2 2 2 8
31. Olympiacos 2 4 0 2 2 2 9
32. Villarreal 1 4 0 1 3 2 6
33. FC Copenhague 1 4 0 1 3 4 12
34. Kairat Almaty 1 4 0 1 3 2 11
35. Benfica 0 4 0 0 4 2 8
36. Ajax 0 4 0 0 4 1 14
