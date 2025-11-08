Resultados y clasificación de la décima fecha de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Werder Bremen 2 Stage (83), Mbangula (90+4)
Wolfsburgo 1 Svanberg (28)
- Sábado:
Unión Berlín 2 Doekhi (27, 83)
Bayern Múnich 2 Díaz (38), Kane (90+3)
Hoffenheim 3 Hajdari (20), Temperle (38), Prömel (79)
RB Leipzig 1 Diomande (9)
Hamburgo 1 Königsdörffer (90+7)
Borussia Dortmund 1 Chukwuemeka (64)
Bayer Leverkusen 6 Schick (2, 22), Hofmann (16), Poku (27), Maza (45+1, 53)
Heidenheim 0
B. Mönchengladbach 3 Sander (45+2), Diks (61 de penal), Tabakovic (64)
Colonia 1 Waldschmidt (90+2 de penal)
- Domingo:
(14h30 GMT) Friburgo
St Pauli
(16h30 GMT) Stuttgart
Augsburgo
(18h30 GMT) Eintracht Fráncfort
Maguncia
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 28 10 9 1 0 35 6 29
2. RB Leipzig 22 10 7 1 2 20 13 7
3. Borussia Dortmund 21 10 6 3 1 16 7 9
4. Bayer Leverkusen 20 10 6 2 2 24 14 10
5. Hoffenheim 19 10 6 1 3 21 16 5
6. Stuttgart 18 9 6 0 3 14 10 4
7. Werder Bremen 15 10 4 3 3 15 18 -3
8. Eintracht Fráncfort 14 9 4 2 3 22 19 3
9. Colonia 14 10 4 2 4 17 15 2
10. Unión Berlín 12 10 3 3 4 13 17 -4
11. Friburgo 10 9 2 4 3 11 13 -2
12. B. Mönchengladbach 9 10 2 3 5 13 19 -6
13. Hamburgo 9 10 2 3 5 9 16 -7
14. Wolfsburgo 8 10 2 2 6 12 18 -6
15. Augsburgo 7 9 2 1 6 12 21 -9
16. St Pauli 7 9 2 1 6 8 18 -10
17. Maguncia 5 9 1 2 6 10 17 -7
18. Heidenheim 5 10 1 2 7 8 23 -15
