Resultados y clasificación de la décima fecha de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Werder Bremen 2 Stage (83), Mbangula (90+4)

Wolfsburgo 1 Svanberg (28)

- Sábado:

Unión Berlín 2 Doekhi (27, 83)

Bayern Múnich 2 Díaz (38), Kane (90+3)

Hoffenheim 3 Hajdari (20), Temperle (38), Prömel (79)

RB Leipzig 1 Diomande (9)

Hamburgo 1 Königsdörffer (90+7)

Borussia Dortmund 1 Chukwuemeka (64)

Bayer Leverkusen 6 Schick (2, 22), Hofmann (16), Poku (27), Maza (45+1, 53)

Heidenheim 0

B. Mönchengladbach 3 Sander (45+2), Diks (61 de penal), Tabakovic (64)

Colonia 1 Waldschmidt (90+2 de penal)

- Domingo:

Friburgo 2 Suzuki (40), Eggestein (50)

St Pauli 1 Oppie (69)

Stuttgart 3 Mittelstädt (18 penal), Undav (39, 80)

Augsburgo 2 Rieder (8), Massengo (26)

Eintracht Fráncfort 1 Doan (80)

Maguncia 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 28 10 9 1 0 35 6 29

2. RB Leipzig 22 10 7 1 2 20 13 7

3. Borussia Dortmund 21 10 6 3 1 16 7 9

4. Stuttgart 21 10 7 0 3 17 12 5

5. Bayer Leverkusen 20 10 6 2 2 24 14 10

6. Hoffenheim 19 10 6 1 3 21 16 5

7. Eintracht Fráncfort 17 10 5 2 3 23 19 4

8. Werder Bremen 15 10 4 3 3 15 18 -3

9. Colonia 14 10 4 2 4 17 15 2

10. Friburgo 13 10 3 4 3 13 14 -1

11. Unión Berlín 12 10 3 3 4 13 17 -4

12. B. Mönchengladbach 9 10 2 3 5 13 19 -6

13. Hamburgo 9 10 2 3 5 9 16 -7

14. Wolfsburgo 8 10 2 2 6 12 18 -6

15. Augsburgo 7 10 2 1 7 14 24 -10

16. St Pauli 7 10 2 1 7 9 20 -11

17. Maguncia 5 10 1 2 7 10 18 -8

18. Heidenheim 5 10 1 2 7 8 23 -15

