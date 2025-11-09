Resultados y clasificación de la décima fecha de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Werder Bremen 2 Stage (83), Mbangula (90+4)

Wolfsburgo 1 Svanberg (28)

- Sábado:

Unión Berlín 2 Doekhi (27, 83)

Bayern Múnich 2 Díaz (38), Kane (90+3)

Hoffenheim 3 Hajdari (20), Temperle (38), Prömel (79)

RB Leipzig 1 Diomande (9)

Hamburgo 1 Königsdörffer (90+7)

Borussia Dortmund 1 Chukwuemeka (64)

Bayer Leverkusen 6 Schick (2, 22), Hofmann (16), Poku (27), Maza (45+1, 53)

Heidenheim 0

B. Mönchengladbach 3 Sander (45+2), Diks (61 de penal), Tabakovic (64)

Colonia 1 Waldschmidt (90+2 de penal)

- Domingo:

Friburgo 2 Suzuki (40), Eggestein (50)

St Pauli 1 Oppie (69)

Stuttgart 3 Mittelstädt (18 penal), Undav (39, 80)

Augsburgo 2 Rieder (8), Massengo (26)

Eintracht Fráncfort 1 Doan (80)

Maguncia 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 28 10 9 1 0 35 6 29

2. RB Leipzig 22 10 7 1 2 20 13 7

3. Borussia Dortmund 21 10 6 3 1 16 7 9

4. Stuttgart 21 10 7 0 3 17 12 5

5. Bayer Leverkusen 20 10 6 2 2 24 14 10

6. Hoffenheim 19 10 6 1 3 21 16 5

7. Eintracht Fráncfort 17 10 5 2 3 23 19 4

8. Werder Bremen 15 10 4 3 3 15 18 -3

9. Colonia 14 10 4 2 4 17 15 2

10. Friburgo 13 10 3 4 3 13 14 -1

11. Unión Berlín 12 10 3 3 4 13 17 -4

12. B. Mönchengladbach 9 10 2 3 5 13 19 -6

13. Hamburgo 9 10 2 3 5 9 16 -7

14. Wolfsburgo 8 10 2 2 6 12 18 -6

15. Augsburgo 7 10 2 1 7 14 24 -10

16. St Pauli 7 10 2 1 7 9 20 -11

17. Maguncia 5 10 1 2 7 10 18 -8

18. Heidenheim 5 10 1 2 7 8 23 -15

bds/iga/dam