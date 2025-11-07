Resultados y clasificación de la décima jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Werder Bremen 2 Stage (83), Mbangula (90+4)
Wolfsburgo 1 Svanberg (28)
- Sábado:
(14:30 GMT) Unión Berlín
Bayern Múnich
Hoffenheim
RB Leipzig
Hamburgo
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Heidenheim
(17:30 GMT) B. Mönchengladbach
Colonia
- Domingo:
(14:30 GMT) Friburgo
St Pauli
(16:30 GMT) Stuttgart
Augsburgo
(18:30 GMT) Eintracht Fráncfort
Maguncia
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 27 9 9 0 0 33 4 29
2. RB Leipzig 22 9 7 1 1 19 10 9
3. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 15 6 9
4. Stuttgart 18 9 6 0 3 14 10 4
5. Bayer Leverkusen 17 9 5 2 2 18 14 4
6. Hoffenheim 16 9 5 1 3 18 15 3
7. Werder Bremen 15 10 4 3 3 15 18 -3
8. Colonia 14 9 4 2 3 16 12 4
9. Eintracht Fráncfort 14 9 4 2 3 22 19 3
10. Unión Berlín 11 9 3 2 4 11 15 -4
11. Friburgo 10 9 2 4 3 11 13 -2
12. Wolfsburgo 8 10 2 2 6 12 18 -6
13. Hamburgo 8 9 2 2 5 8 15 -7
14. Augsburgo 7 9 2 1 6 12 21 -9
15. St Pauli 7 9 2 1 6 8 18 -10
16. B. Mönchengladbach 6 9 1 3 5 10 18 -8
17. Maguncia 5 9 1 2 6 10 17 -7
18. Heidenheim 5 9 1 2 6 8 17 -9
./bds
- 1
Nació como la primera casa de empanadas de la ciudad y hoy es una pizzería icónica
- 2
El desembarco de Decathlon: diez preguntas claves (y sus respuestas)
- 3
China busca proyectar su influencia en el mar con un nuevo y poderoso portaaviones, el Fujian
- 4
Milei en Nueva York: las consultas de los empresarios, el entusiasmo de la comitiva y la pregunta sobre “propiedad intelectual”