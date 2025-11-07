LA NACION

Resultados y clasificación de la décima jornada de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...

Resultados y clasificación de la décima jornada de la Bundesliga
Bundesliga

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Werder Bremen 2 Stage (83), Mbangula (90+4)

Wolfsburgo 1 Svanberg (28)

- Sábado:

(14:30 GMT) Unión Berlín

Bayern Múnich

Hoffenheim

RB Leipzig

Hamburgo

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

Heidenheim

(17:30 GMT) B. Mönchengladbach

Colonia

- Domingo:

(14:30 GMT) Friburgo

St Pauli

(16:30 GMT) Stuttgart

Augsburgo

(18:30 GMT) Eintracht Fráncfort

Maguncia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 27 9 9 0 0 33 4 29

2. RB Leipzig 22 9 7 1 1 19 10 9

3. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 15 6 9

4. Stuttgart 18 9 6 0 3 14 10 4

5. Bayer Leverkusen 17 9 5 2 2 18 14 4

6. Hoffenheim 16 9 5 1 3 18 15 3

7. Werder Bremen 15 10 4 3 3 15 18 -3

8. Colonia 14 9 4 2 3 16 12 4

9. Eintracht Fráncfort 14 9 4 2 3 22 19 3

10. Unión Berlín 11 9 3 2 4 11 15 -4

11. Friburgo 10 9 2 4 3 11 13 -2

12. Wolfsburgo 8 10 2 2 6 12 18 -6

13. Hamburgo 8 9 2 2 5 8 15 -7

14. Augsburgo 7 9 2 1 6 12 21 -9

15. St Pauli 7 9 2 1 6 8 18 -10

16. B. Mönchengladbach 6 9 1 3 5 10 18 -8

17. Maguncia 5 9 1 2 6 10 17 -7

18. Heidenheim 5 9 1 2 6 8 17 -9

