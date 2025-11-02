Resultados y clasificación de la décima jornada de la Premier League
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Brighton 3 Welbeck (11), Gomez (64, 70)
Leeds 0
Burnley 0
Arsenal 2 Gyökeres (14), Rice (35)
Crystal Palace 2 Mateta (30), Collins (51 en contra)
Brentford 0
Fulham 3 Sessegnon (9), Wilson (62), Mosquera (75 en contra)
Wolverhampton 0
Nottingham 2 Gibbs-White (48), Savona (50)
Manchester United 2 Casemiro (34), Traoré (81)
Tottenham 0
Chelsea 1 Joao Pedro (34)
Liverpool 2 Salah (45+1), Gravenberch (58)
Aston Villa 0
- Domingo:
West Ham 3 Paquetá (35), Botman (45+5 en contra), Soucek (90+7)
Newcastle 1 Murphy (4)
(16.30 GMT) Manchester City
Bournemouth
- Lunes:
(20.00 GMT) Sunderland
Everton
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 25 10 8 1 1 18 3 15
2. Bournemouth 18 9 5 3 1 16 11 5
3. Liverpool 18 10 6 0 4 18 14 4
4. Tottenham 17 10 5 2 3 17 8 9
5. Chelsea 17 10 5 2 3 18 11 7
6. Sunderland 17 9 5 2 2 11 7 4
7. Manchester United 17 10 5 2 3 17 16 1
8. Manchester City 16 9 5 1 3 17 7 10
9. Crystal Palace 16 10 4 4 2 14 9 5
10. Brighton 15 10 4 3 3 17 15 2
11. Aston Villa 15 10 4 3 3 9 10 -1
12. Brentford 13 10 4 1 5 14 16 -2
13. Newcastle 12 10 3 3 4 10 11 -1
14. Fulham 11 10 3 2 5 12 14 -2
15. Everton 11 9 3 2 4 9 12 -3
16. Leeds 11 10 3 2 5 9 17 -8
17. Burnley 10 10 3 1 6 12 19 -7
18. West Ham 7 10 2 1 7 10 21 -11
19. Nottingham 6 10 1 3 6 7 19 -12
20. Wolverhampton 2 10 0 2 8 7 22 -15
