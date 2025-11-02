LA NACION

Resultados y clasificación de la décima jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Resultados y clasificación de la décima jornada de la Premier LeagueAnthony Devlin - AP

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Brighton 3 Welbeck (11), Gomez (64, 70)

Leeds 0

Burnley 0

Arsenal 2 Gyökeres (14), Rice (35)

Crystal Palace 2 Mateta (30), Collins (51 en contra)

Brentford 0

Fulham 3 Sessegnon (9), Wilson (62), Mosquera (75 en contra)

Wolverhampton 0

Nottingham 2 Gibbs-White (48), Savona (50)

Manchester United 2 Casemiro (34), Traoré (81)

Tottenham 0

Chelsea 1 Joao Pedro (34)

Liverpool 2 Salah (45+1), Gravenberch (58)

Aston Villa 0

- Domingo:

West Ham 3 Paquetá (35), Botman (45+5 en contra), Soucek (90+7)

Newcastle 1 Murphy (4)

(16.30 GMT) Manchester City

Bournemouth

- Lunes:

(20.00 GMT) Sunderland

Everton

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 25 10 8 1 1 18 3 15

2. Bournemouth 18 9 5 3 1 16 11 5

3. Liverpool 18 10 6 0 4 18 14 4

4. Tottenham 17 10 5 2 3 17 8 9

5. Chelsea 17 10 5 2 3 18 11 7

6. Sunderland 17 9 5 2 2 11 7 4

7. Manchester United 17 10 5 2 3 17 16 1

8. Manchester City 16 9 5 1 3 17 7 10

9. Crystal Palace 16 10 4 4 2 14 9 5

10. Brighton 15 10 4 3 3 17 15 2

11. Aston Villa 15 10 4 3 3 9 10 -1

12. Brentford 13 10 4 1 5 14 16 -2

13. Newcastle 12 10 3 3 4 10 11 -1

14. Fulham 11 10 3 2 5 12 14 -2

15. Everton 11 9 3 2 4 9 12 -3

16. Leeds 11 10 3 2 5 9 17 -8

17. Burnley 10 10 3 1 6 12 19 -7

18. West Ham 7 10 2 1 7 10 21 -11

19. Nottingham 6 10 1 3 6 7 19 -12

20. Wolverhampton 2 10 0 2 8 7 22 -15

./bds/dr

LA NACION
Más leídas
  1. Cuáles son las predicciones para la Argentina del “Doctor Catástrofe”
    1

    El plan de Milei y Caputo. Cuáles son las predicciones para la Argentina del “Doctor Catástrofe”

  2. Stefano Di Carlo, de la pileta del club al sillón de presidente, un viaje circular de la mano del abuelo Titi
    2

    Stefano Di Carlo, de la pileta del club al sillón de presidente: un viaje circular de la mano del abuelo Titi

  3. Juana Tinelli denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre
    3

    Juana Tinelli pidió un botón antipánico, denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre

  4. Del domingo de resurrección al viernes de confusión
    4

    Del domingo de resurrección al viernes de confusión

Cargando banners ...