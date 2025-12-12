LA NACION

Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de Bundesliga

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Unión Berlín 3 Burke (57), Ansah (63), Skarke (90+3)

RB Leipzig 1 Gomis (60)

- Sábado:

(14h30 GMT) Hoffenheim

Hamburgo

St Pauli

Heidenheim

B. Mönchengladbach

Wolfsburgo

Eintracht Fráncfort

Augsburgo

(17h30 GMT) Bayer Leverkusen

Colonia

- Domingo:

(14h30 GMT) Friburgo

Borussia Dortmund

(16h30 GMT) Bayern Múnich

Maguncia

(18h30 GMT) Werder Bremen

Stuttgart

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 37 13 12 1 0 49 9 40

2. RB Leipzig 29 14 9 2 3 29 16 13

3. Borussia Dortmund 28 13 8 4 1 23 11 12

4. Bayer Leverkusen 23 13 7 2 4 28 19 9

5. Hoffenheim 23 13 7 2 4 25 19 6

6. Stuttgart 22 13 7 1 5 21 22 -1

7. Eintracht Fráncfort 21 13 6 3 4 28 29 -1

8. Unión Berlín 18 14 5 3 6 19 23 -4

9. Colonia 16 13 4 4 5 22 21 1

10. Friburgo 16 13 4 4 5 20 22 -2

11. B. Mönchengladbach 16 13 4 4 5 17 19 -2

12. Werder Bremen 16 13 4 4 5 18 24 -6

13. Hamburgo 15 13 4 3 6 14 20 -6

14. Augsburgo 13 13 4 1 8 17 27 -10

15. Wolfsburgo 12 13 3 3 7 17 23 -6

16. Heidenheim 11 13 3 2 8 12 28 -16

17. St Pauli 8 13 2 2 9 11 25 -14

18. Maguncia 6 13 1 3 9 11 24 -13

