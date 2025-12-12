Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de Bundesliga
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Unión Berlín 3 Burke (57), Ansah (63), Skarke (90+3)
RB Leipzig 1 Gomis (60)
- Sábado:
(14h30 GMT) Hoffenheim
Hamburgo
St Pauli
Heidenheim
B. Mönchengladbach
Wolfsburgo
Eintracht Fráncfort
Augsburgo
(17h30 GMT) Bayer Leverkusen
Colonia
- Domingo:
(14h30 GMT) Friburgo
Borussia Dortmund
(16h30 GMT) Bayern Múnich
Maguncia
(18h30 GMT) Werder Bremen
Stuttgart
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 37 13 12 1 0 49 9 40
2. RB Leipzig 29 14 9 2 3 29 16 13
3. Borussia Dortmund 28 13 8 4 1 23 11 12
4. Bayer Leverkusen 23 13 7 2 4 28 19 9
5. Hoffenheim 23 13 7 2 4 25 19 6
6. Stuttgart 22 13 7 1 5 21 22 -1
7. Eintracht Fráncfort 21 13 6 3 4 28 29 -1
8. Unión Berlín 18 14 5 3 6 19 23 -4
9. Colonia 16 13 4 4 5 22 21 1
10. Friburgo 16 13 4 4 5 20 22 -2
11. B. Mönchengladbach 16 13 4 4 5 17 19 -2
12. Werder Bremen 16 13 4 4 5 18 24 -6
13. Hamburgo 15 13 4 3 6 14 20 -6
14. Augsburgo 13 13 4 1 8 17 27 -10
15. Wolfsburgo 12 13 3 3 7 17 23 -6
16. Heidenheim 11 13 3 2 8 12 28 -16
17. St Pauli 8 13 2 2 9 11 25 -14
18. Maguncia 6 13 1 3 9 11 24 -13
