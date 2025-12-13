Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de Bundesliga
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...
- Viernes:
Unión Berlín 3 Burke (57), Ansah (63), Skarke (90+3)
RB Leipzig 1 Gomis (60)
- Sábado:
Hoffenheim 4 Prömel (8), Kabak (31), Temperle (65), Asllani (72)
Hamburgo 1 Philippe (82)
St Pauli 2 Kaars (35, 53)
Heidenheim 1 Pieringer (64)
B. Mönchengladbach 1 Koulierakis (22 en contra)
Wolfsburgo 3 Wimmer (4, 34), Amoura (30)
Eintracht Fráncfort 1 Doan (68)
Augsburgo 0
Bayer Leverkusen 2 Terrier (66), Andrich (72)
Colonia 0
- Domingo:
(14h30 GMT) Friburgo
Borussia Dortmund
(16h30 GMT) Bayern Múnich
Maguncia
(18h30 GMT) Werder Bremen
Stuttgart
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 37 13 12 1 0 49 9 40
2. RB Leipzig 29 14 9 2 3 29 16 13
3. Borussia Dortmund 28 13 8 4 1 23 11 12
4. Bayer Leverkusen 26 14 8 2 4 30 19 11
5. Hoffenheim 26 14 8 2 4 29 20 9
6. Eintracht Fráncfort 24 14 7 3 4 29 29 0
7. Stuttgart 22 13 7 1 5 21 22 -1
8. Unión Berlín 18 14 5 3 6 19 23 -4
9. Colonia 16 14 4 4 6 22 23 -1
10. Friburgo 16 13 4 4 5 20 22 -2
11. B. Mönchengladbach 16 14 4 4 6 18 22 -4
12. Werder Bremen 16 13 4 4 5 18 24 -6
13. Wolfsburgo 15 14 4 3 7 20 24 -4
14. Hamburgo 15 14 4 3 7 15 24 -9
15. Augsburgo 13 14 4 1 9 17 28 -11
16. St Pauli 11 14 3 2 9 13 26 -13
17. Heidenheim 11 14 3 2 9 13 30 -17
18. Maguncia 6 13 1 3 9 11 24 -13
