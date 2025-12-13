LA NACION

Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de Bundesliga

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de Bundesliga
Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de BundesligaBundesliga

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Unión Berlín 3 Burke (57), Ansah (63), Skarke (90+3)

RB Leipzig 1 Gomis (60)

- Sábado:

Hoffenheim 4 Prömel (8), Kabak (31), Temperle (65), Asllani (72)

Hamburgo 1 Philippe (82)

St Pauli 2 Kaars (35, 53)

Heidenheim 1 Pieringer (64)

B. Mönchengladbach 1 Koulierakis (22 en contra)

Wolfsburgo 3 Wimmer (4, 34), Amoura (30)

Eintracht Fráncfort 1 Doan (68)

Augsburgo 0

Bayer Leverkusen 2 Terrier (66), Andrich (72)

Colonia 0

- Domingo:

(14h30 GMT) Friburgo

Borussia Dortmund

(16h30 GMT) Bayern Múnich

Maguncia

(18h30 GMT) Werder Bremen

Stuttgart

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 37 13 12 1 0 49 9 40

2. RB Leipzig 29 14 9 2 3 29 16 13

3. Borussia Dortmund 28 13 8 4 1 23 11 12

4. Bayer Leverkusen 26 14 8 2 4 30 19 11

5. Hoffenheim 26 14 8 2 4 29 20 9

6. Eintracht Fráncfort 24 14 7 3 4 29 29 0

7. Stuttgart 22 13 7 1 5 21 22 -1

8. Unión Berlín 18 14 5 3 6 19 23 -4

9. Colonia 16 14 4 4 6 22 23 -1

10. Friburgo 16 13 4 4 5 20 22 -2

11. B. Mönchengladbach 16 14 4 4 6 18 22 -4

12. Werder Bremen 16 13 4 4 5 18 24 -6

13. Wolfsburgo 15 14 4 3 7 20 24 -4

14. Hamburgo 15 14 4 3 7 15 24 -9

15. Augsburgo 13 14 4 1 9 17 28 -11

16. St Pauli 11 14 3 2 9 13 26 -13

17. Heidenheim 11 14 3 2 9 13 30 -17

18. Maguncia 6 13 1 3 9 11 24 -13

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo se forman los “chupones de mar” que sorprenden en las playas argentinas
    1

    El peligro invisible del verano: cómo se forman los “chupones de mar” que sorprenden en las playas argentinas

  2. Cuando el cuidado de los padres mayores dinamita el vínculo entre hermanos
    2

    La nueva longevidad: el cuidado de los padres mayores pone a prueba el vínculo entre hermanos

  3. Senasa y Anmat frenaron la producción de un queso de una marca reconocida porque se detectó una bacteria
    3

    Senasa y Anmat frenaron la producción de un queso de una marca reconocida porque se detectó una bacteria

  4. Piden que la causa por supuesto lavado de dinero de la quinta de Pilar vuelva a manos de Rafecas y se investigue a Toviggino
    4

    AFA: piden que la causa por supuesto lavado de dinero de la quinta de Pilar vuelva a manos de Rafecas y se investigue a Toviggino

Cargando banners ...