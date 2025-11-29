LA NACION

Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés.

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Metz 0

Rennes 1 Rongier (22)

- Sábado:

Mónaco 1 Minamino (68)

París SG 0

Paris FC 1 Kebbal (32 de penal)

Auxerre 1 Diomandé (40)

Marsella 2 Paixao (66), Højbjerg (74)

Toulouse 2 Emersonn (14), Hidalgo Massa (90+2)

- Domingo:

Estrasburgo

Brest

Angers

Lens

Lorient

Niza

Le Havre

Lille

Lyon

Nantes

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 30 14 9 3 2 27 12 15

2. Marsella 29 14 9 2 3 35 14 21

3. Lens 28 13 9 1 3 22 11 11

4. Rennes 24 14 6 6 2 24 18 6

5. Lille 23 13 7 2 4 27 17 10

6. Mónaco 23 14 7 2 5 26 25 1

7. Estrasburgo 22 13 7 1 5 24 17 7

8. Lyon 21 13 6 3 4 18 15 3

9. Toulouse 17 14 4 5 5 20 19 1

10. Niza 17 13 5 2 6 18 23 -5

11. Angers 16 13 4 4 5 11 15 -4

12. Paris FC 15 14 4 3 7 21 26 -5

13. Le Havre 14 13 3 5 5 13 20 -7

14. Brest 13 13 3 4 6 17 23 -6

15. Nantes 11 13 2 5 6 12 19 -7

16. Lorient 11 13 2 5 6 15 27 -12

17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17

18. Auxerre 9 14 2 3 9 8 20 -12

