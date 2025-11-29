Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés.
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Metz 0
Rennes 1 Rongier (22)
- Sábado:
Mónaco 1 Minamino (68)
París SG 0
Paris FC 1 Kebbal (32 de penal)
Auxerre 1 Diomandé (40)
Marsella 2 Paixao (66), Højbjerg (74)
Toulouse 2 Emersonn (14), Hidalgo Massa (90+2)
- Domingo:
Estrasburgo
Brest
Angers
Lens
Lorient
Niza
Le Havre
Lille
Lyon
Nantes
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 30 14 9 3 2 27 12 15
2. Marsella 29 14 9 2 3 35 14 21
3. Lens 28 13 9 1 3 22 11 11
4. Rennes 24 14 6 6 2 24 18 6
5. Lille 23 13 7 2 4 27 17 10
6. Mónaco 23 14 7 2 5 26 25 1
7. Estrasburgo 22 13 7 1 5 24 17 7
8. Lyon 21 13 6 3 4 18 15 3
9. Toulouse 17 14 4 5 5 20 19 1
10. Niza 17 13 5 2 6 18 23 -5
11. Angers 16 13 4 4 5 11 15 -4
12. Paris FC 15 14 4 3 7 21 26 -5
13. Le Havre 14 13 3 5 5 13 20 -7
14. Brest 13 13 3 4 6 17 23 -6
15. Nantes 11 13 2 5 6 12 19 -7
16. Lorient 11 13 2 5 6 15 27 -12
17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17
18. Auxerre 9 14 2 3 9 8 20 -12
bds/dam
