Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés.
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Metz 0
Rennes 1 Rongier (22)
- Sábado:
Mónaco 1 Minamino (68)
París SG 0
Paris FC 1 Kebbal (32 de penal)
Auxerre 1 Diomandé (40)
Marsella 2 Paixao (66), Højbjerg (74)
Toulouse 2 Emersonn (14), Hidalgo (90+2)
- Domingo:
Estrasburgo 1 Amo-Ameyaw (11)
Brest 2 Del Castillo (55 de penal), Magnetti (82)
Angers 1 Djibirin (76)
Lens 2 Thauvin (45, 73)
Lorient 3 Abergel (31), Soumano (45+2, 53)
Niza 1 Avom (12 en contra)
Le Havre 0
Lille 1 Igamane (88)
Lyon 3 Abner Vinícius (51), Satriano (70, 77)
Nantes 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Lens 31 14 10 1 3 24 12 12
2. París SG 30 14 9 3 2 27 12 15
3. Marsella 29 14 9 2 3 35 14 21
4. Lille 26 14 8 2 4 28 17 11
5. Rennes 24 14 6 6 2 24 18 6
6. Lyon 24 14 7 3 4 21 15 6
7. Mónaco 23 14 7 2 5 26 25 1
8. Estrasburgo 22 14 7 1 6 25 19 6
9. Toulouse 17 14 4 5 5 20 19 1
10. Niza 17 14 5 2 7 19 26 -7
11. Brest 16 14 4 4 6 19 24 -5
12. Angers 16 14 4 4 6 12 17 -5
13. Paris FC 15 14 4 3 7 21 26 -5
14. Le Havre 14 14 3 5 6 13 21 -8
15. Lorient 14 14 3 5 6 18 28 -10
16. Nantes 11 14 2 5 7 12 22 -10
17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17
18. Auxerre 9 14 2 3 9 8 20 -12
./bds/dr
- 1
Tesoro escondido: los 25 años de una experiencia que unió conservación con turismo y contribuyó a inspirar una tendencia
- 2
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre
- 3
Pumas 7s: un golpe que anticipa una reconstrucción más difícil que la prevista
- 4
ADN del crimen. Luz verde para conocer la verdad sobre un asesinato que estuvo oculto durante más de cuatro décadas