Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Metz 0

Rennes 1 Rongier (22)

- Sábado:

Mónaco 1 Minamino (68)

París SG 0

Paris FC 1 Kebbal (32 de penal)

Auxerre 1 Diomandé (40)

Marsella 2 Paixao (66), Højbjerg (74)

Toulouse 2 Emersonn (14), Hidalgo (90+2)

- Domingo:

Estrasburgo 1 Amo-Ameyaw (11)

Brest 2 Del Castillo (55 de penal), Magnetti (82)

Angers 1 Djibirin (76)

Lens 2 Thauvin (45, 73)

Lorient 3 Abergel (31), Soumano (45+2, 53)

Niza 1 Avom (12 en contra)

Le Havre 0

Lille 1 Igamane (88)

Lyon 3 Abner Vinícius (51), Satriano (70, 77)

Nantes 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lens 31 14 10 1 3 24 12 12

2. París SG 30 14 9 3 2 27 12 15

3. Marsella 29 14 9 2 3 35 14 21

4. Lille 26 14 8 2 4 28 17 11

5. Rennes 24 14 6 6 2 24 18 6

6. Lyon 24 14 7 3 4 21 15 6

7. Mónaco 23 14 7 2 5 26 25 1

8. Estrasburgo 22 14 7 1 6 25 19 6

9. Toulouse 17 14 4 5 5 20 19 1

10. Niza 17 14 5 2 7 19 26 -7

11. Brest 16 14 4 4 6 19 24 -5

12. Angers 16 14 4 4 6 12 17 -5

13. Paris FC 15 14 4 3 7 21 26 -5

14. Le Havre 14 14 3 5 6 13 21 -8

15. Lorient 14 14 3 5 6 18 28 -10

16. Nantes 11 14 2 5 7 12 22 -10

17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17

18. Auxerre 9 14 2 3 9 8 20 -12

