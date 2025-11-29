LA NACION

Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de LA NACION

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Getafe 1 Arambarri (56)

Elche 0

- Sábado:

Mallorca 2 Muriqi (62 de penal, 66)

Osasuna 2 García (82), Boyomo (90+2)

Barcelona 3 Yamal (8), Olmo (26, 90+3)

Alavés 1 Ibáñez (1)

Levante 0

Athletic 2 Muñoz (3), Williams (44)

Atlético de Madrid 2 Sørloth (16, 26)

Real Oviedo 0

- Domingo:

(13h00 GMT) Real Sociedad

Villarreal

(15h15 GMT) Sevilla

Betis

(17h30 GMT) Celta

Espanyol

(20h00 GMT) Girona

Real Madrid

- Lunes:

(20h00 GMT) Rayo

Valencia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 34 14 11 1 2 39 16 23

2. Real Madrid 32 13 10 2 1 28 12 16

3. Atlético de Madrid 31 14 9 4 1 27 11 16

4. Villarreal 29 13 9 2 2 26 11 15

5. Betis 21 13 5 6 2 20 14 6

6. Espanyol 21 13 6 3 4 17 16 1

7. Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2

8. Athletic 20 14 6 2 6 14 17 -3

9. Real Sociedad 16 13 4 4 5 17 18 -1

10. Sevilla 16 13 5 1 7 19 21 -2

11. Celta 16 13 3 7 3 16 18 -2

12. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2

13. Rayo 16 13 4 4 5 12 14 -2

14. Alavés 15 14 4 3 7 12 15 -3

15. Mallorca 13 14 3 4 7 15 22 -7

16. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9

17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6

18. Girona 11 13 2 5 6 12 25 -13

19. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10

20. Real Oviedo 9 14 2 3 9 7 22 -15

