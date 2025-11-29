Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de LA NACION
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Getafe 1 Arambarri (56)
Elche 0
- Sábado:
Mallorca 2 Muriqi (62 de penal, 66)
Osasuna 2 García (82), Boyomo (90+2)
Barcelona 3 Yamal (8), Olmo (26, 90+3)
Alavés 1 Ibáñez (1)
Levante 0
Athletic 2 Muñoz (3), Williams (44)
Atlético de Madrid 2 Sørloth (16, 26)
Real Oviedo 0
- Domingo:
(13h00 GMT) Real Sociedad
Villarreal
(15h15 GMT) Sevilla
Betis
(17h30 GMT) Celta
Espanyol
(20h00 GMT) Girona
Real Madrid
- Lunes:
(20h00 GMT) Rayo
Valencia
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 34 14 11 1 2 39 16 23
2. Real Madrid 32 13 10 2 1 28 12 16
3. Atlético de Madrid 31 14 9 4 1 27 11 16
4. Villarreal 29 13 9 2 2 26 11 15
5. Betis 21 13 5 6 2 20 14 6
6. Espanyol 21 13 6 3 4 17 16 1
7. Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2
8. Athletic 20 14 6 2 6 14 17 -3
9. Real Sociedad 16 13 4 4 5 17 18 -1
10. Sevilla 16 13 5 1 7 19 21 -2
11. Celta 16 13 3 7 3 16 18 -2
12. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2
13. Rayo 16 13 4 4 5 12 14 -2
14. Alavés 15 14 4 3 7 12 15 -3
15. Mallorca 13 14 3 4 7 15 22 -7
16. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9
17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6
18. Girona 11 13 2 5 6 12 25 -13
19. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10
20. Real Oviedo 9 14 2 3 9 7 22 -15
