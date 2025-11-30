Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de LA NACION
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Getafe 1 Arambarri (56)
Elche 0
- Sábado:
Mallorca 2 Muriqi (62 de penal, 66)
Osasuna 2 Raúl García (82), Boyomo (90+2)
Barcelona 3 Yamal (8), Dani Olmo (26, 90+3)
Alavés 1 Ibáñez (1)
Levante 0
Athletic 2 Navarro (3), Nico Williams (44)
Atlético de Madrid 2 Sørloth (16, 26)
Real Oviedo 0
- Domingo:
Real Sociedad 2 Soler (60), Barrenetxea (87)
Villarreal 3 Ayoze Pérez (31), Moleiro (57, 90+5)
Sevilla 0
Betis 2 Fornals (54), Altimira (68)
Celta 0
Espanyol 1 Kike (86)
Girona 1 Ounahi (45)
Real Madrid 1 Mbappé (67 de penal)
- Lunes:
(20h00 GMT) Rayo
Valencia
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 34 14 11 1 2 39 16 23
2. Real Madrid 33 14 10 3 1 29 13 16
3. Villarreal 32 14 10 2 2 29 13 16
4. Atlético de Madrid 31 14 9 4 1 27 11 16
5. Betis 24 14 6 6 2 22 14 8
6. Espanyol 24 14 7 3 4 18 16 2
7. Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2
8. Athletic 20 14 6 2 6 14 17 -3
9. Real Sociedad 16 14 4 4 6 19 21 -2
10. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2
11. Rayo 16 13 4 4 5 12 14 -2
12. Celta 16 14 3 7 4 16 19 -3
13. Sevilla 16 14 5 1 8 19 23 -4
14. Alavés 15 14 4 3 7 12 15 -3
15. Mallorca 13 14 3 4 7 15 22 -7
16. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9
17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6
18. Girona 12 14 2 6 6 13 26 -13
19. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10
20. Real Oviedo 9 14 2 3 9 7 22 -15
