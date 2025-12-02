LA NACION

Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de Premier League

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de Premier LeagueAnthony Devlin - AP

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Martes:

AFC Bournemouth 0

Everton 1 Grealish (78)

Fulham 4 Smith-Rowe (45+1), Iwobi (57), Chukwueze (72, 78)

Manchester City 5 Haaland (17), Reijnders (37), Foden (44, 48), Berge (54 en contra)

Newcastle 2 Guimaraes (71), Gordon (86 de penal)

Tottenham 2 Romero (78, 90+5)

- Miércoles:

(19h30 GMT) Arsenal

Brentford

Brighton

Aston Villa

Wolverhampton

Nottingham

Burnley

Crystal Palace

(20h15 GMT) Leeds

Chelsea

Liverpool

Sunderland

- Jueves:

(20h00 GMT) Manchester United

West Ham

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 30 13 9 3 1 25 7 18

2. Manchester City 28 14 9 1 4 32 16 16

3. Chelsea 24 13 7 3 3 24 12 12

4. Aston Villa 24 13 7 3 3 16 11 5

5. Brighton 22 13 6 4 3 21 16 5

6. Sunderland 22 13 6 4 3 17 13 4

7. Manchester United 21 13 6 3 4 21 20 1

8. Liverpool 21 13 7 0 6 20 20 0

9. Everton 21 14 6 3 5 15 17 -2

10. Crystal Palace 20 13 5 5 3 17 11 6

11. Tottenham 19 14 5 4 5 23 18 5

12. Brentford 19 13 6 1 6 21 20 1

13. Newcastle 19 14 5 4 5 19 18 1

14. AFC Bournemouth 19 14 5 4 5 21 24 -3

15. Fulham 17 14 5 2 7 19 22 -3

16. Nottingham 12 13 3 3 7 13 22 -9

17. West Ham 11 13 3 2 8 15 27 -12

18. Leeds 11 13 3 2 8 13 25 -12

19. Burnley 10 13 3 1 9 15 27 -12

20. Wolverhampton 2 13 0 2 11 7 28 -21

bds/dam

LA NACION
Más leídas
  1. De Narváez da un paso clave quedarse con Carrefour Argentina
    1

    De Narváez da un paso clave para comprar Carrefour y negocia los contratos finales

  2. Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia
    2

    Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia para evitarlo

  3. Santiago Sosa no saludó a Marcos Rojo después de su expulsión ante Tigre
    3

    Santiago Sosa no saludó a Marcos Rojo en el túnel tras la roja ante Tigre y reavivó la tensión por la fractura del maxilar

  4. Estos son los sueldos básicos del servicio doméstico en diciembre
    4

    Estos son los sueldos básicos de empleados del servicio doméstico en diciembre de 2025

Cargando banners ...