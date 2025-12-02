Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de Premier League
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
1 minuto de lectura
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Martes:
AFC Bournemouth 0
Everton 1 Grealish (78)
Fulham 4 Smith-Rowe (45+1), Iwobi (57), Chukwueze (72, 78)
Manchester City 5 Haaland (17), Reijnders (37), Foden (44, 48), Berge (54 en contra)
Newcastle 2 Guimaraes (71), Gordon (86 de penal)
Tottenham 2 Romero (78, 90+5)
- Miércoles:
(19h30 GMT) Arsenal
Brentford
Brighton
Aston Villa
Wolverhampton
Nottingham
Burnley
Crystal Palace
(20h15 GMT) Leeds
Chelsea
Liverpool
Sunderland
- Jueves:
(20h00 GMT) Manchester United
West Ham
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 30 13 9 3 1 25 7 18
2. Manchester City 28 14 9 1 4 32 16 16
3. Chelsea 24 13 7 3 3 24 12 12
4. Aston Villa 24 13 7 3 3 16 11 5
5. Brighton 22 13 6 4 3 21 16 5
6. Sunderland 22 13 6 4 3 17 13 4
7. Manchester United 21 13 6 3 4 21 20 1
8. Liverpool 21 13 7 0 6 20 20 0
9. Everton 21 14 6 3 5 15 17 -2
10. Crystal Palace 20 13 5 5 3 17 11 6
11. Tottenham 19 14 5 4 5 23 18 5
12. Brentford 19 13 6 1 6 21 20 1
13. Newcastle 19 14 5 4 5 19 18 1
14. AFC Bournemouth 19 14 5 4 5 21 24 -3
15. Fulham 17 14 5 2 7 19 22 -3
16. Nottingham 12 13 3 3 7 13 22 -9
17. West Ham 11 13 3 2 8 15 27 -12
18. Leeds 11 13 3 2 8 13 25 -12
19. Burnley 10 13 3 1 9 15 27 -12
20. Wolverhampton 2 13 0 2 11 7 28 -21
