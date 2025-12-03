Resultados y clasificación de la decimocuarta jornada de Premier League
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Martes:
AFC Bournemouth 0
Everton 1 Grealish (78)
Fulham 4 Smith-Rowe (45+1), Iwobi (57), Chukwueze (72, 78)
Manchester City 5 Haaland (17), Reijnders (37), Foden (44, 48), Berge (54 en contra)
Newcastle 2 Guimaraes (71), Gordon (86 de penal)
Tottenham 2 Romero (78, 90+5)
- Miércoles:
Arsenal 2 Merino (11), Saka (90+1)
Brentford 0
Brighton 3 van Hecke (9, 83), Torres (29 en contra)
Aston Villa 4 Watkins (37, 45+7), Onana (60), Malen (78)
Wolverhampton 0
Nottingham 1 Jesus (72)
Burnley 0
Crystal Palace 1 Muñoz (44)
Leeds 3 Bijol (6), Tanaka (43), Calvert-Lewin (72)
Chelsea 1 Neto (50)
Liverpool 1 Mukiele (81 en contra)
Sunderland 1 Talbi (67)
- Jueves:
(20h00 GMT) Manchester United
West Ham
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 33 14 10 3 1 27 7 20
2. Manchester City 28 14 9 1 4 32 16 16
3. Aston Villa 27 14 8 3 3 20 14 6
4. Chelsea 24 14 7 3 4 25 15 10
5. Crystal Palace 23 14 6 5 3 18 11 7
6. Sunderland 23 14 6 5 3 18 14 4
7. Brighton 22 14 6 4 4 24 20 4
8. Liverpool 22 14 7 1 6 21 21 0
9. Manchester United 21 13 6 3 4 21 20 1
10. Everton 21 14 6 3 5 15 17 -2
11. Tottenham 19 14 5 4 5 23 18 5
12. Newcastle 19 14 5 4 5 19 18 1
13. Brentford 19 14 6 1 7 21 22 -1
14. AFC Bournemouth 19 14 5 4 5 21 24 -3
15. Fulham 17 14 5 2 7 19 22 -3
16. Nottingham 15 14 4 3 7 14 22 -8
17. Leeds 14 14 4 2 8 16 26 -10
18. West Ham 11 13 3 2 8 15 27 -12
19. Burnley 10 14 3 1 10 15 28 -13
20. Wolverhampton 2 14 0 2 12 7 29 -22
