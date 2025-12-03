Resultados y clasificación de la decimonovena jornada de LA NACION
Resultados de los partidos adelantados de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de España...
Resultados de los partidos adelantados de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Martes:
Barcelona 3 Raphinha (26), Olmo (65), Torres (90+6)
Atlético de Madrid 1 Baena (19)
- Miércoles:
Athletic 0
Real Madrid 3 Mbappé (7, 59), Camavinga (42)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 37 15 12 1 2 42 17 25
2. Real Madrid 36 15 11 3 1 32 13 19
3. Villarreal 32 14 10 2 2 29 13 16
4. Atlético de Madrid 31 15 9 4 2 28 14 14
5. Betis 24 14 6 6 2 22 14 8
6. Espanyol 24 14 7 3 4 18 16 2
7. Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2
8. Athletic 20 15 6 2 7 14 20 -6
9. Rayo 17 14 4 5 5 13 15 -2
10. Real Sociedad 16 14 4 4 6 19 21 -2
11. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2
12. Celta 16 14 3 7 4 16 19 -3
13. Sevilla 16 14 5 1 8 19 23 -4
14. Alavés 15 14 4 3 7 12 15 -3
15. Valencia 14 14 3 5 6 13 22 -9
16. Mallorca 13 14 3 4 7 15 22 -7
17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6
18. Girona 12 14 2 6 6 13 26 -13
19. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10
20. Real Oviedo 9 14 2 3 9 7 22 -15
