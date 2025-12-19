Resultados y clasificación de la decimoquinta jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Borussia Dortmund 2 Brandt (10), Beier (90+7)
Borussia Mönchengladbach 0
- Sábado:
(14:30 GMT) Colonia
Unión Berlín
Augsburgo
Werder Bremen
Wolfsburgo
Friburgo
Stuttgart
Hoffenheim
Hamburgo
Eintracht Fráncfort
(17:30 GMT) RB Leipzig
Bayer Leverkusen
- Domingo:
(14:30 GMT) Maguncia
St Pauli
(16:30 GMT) Heidenheim
Bayern Múnich
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 38 14 12 2 0 51 11 40
2. Borussia Dortmund 32 15 9 5 1 26 12 14
3. RB Leipzig 29 14 9 2 3 29 16 13
4. Bayer Leverkusen 26 14 8 2 4 30 19 11
5. Hoffenheim 26 14 8 2 4 29 20 9
6. Stuttgart 25 14 8 1 5 25 22 3
7. Eintracht Fráncfort 24 14 7 3 4 29 29 0
8. Unión Berlín 18 14 5 3 6 19 23 -4
9. Friburgo 17 14 4 5 5 21 23 -2
10. Colonia 16 14 4 4 6 22 23 -1
11. Borussia Mönchengladbach 16 15 4 4 7 18 24 -6
12. Werder Bremen 16 14 4 4 6 18 28 -10
13. Wolfsburgo 15 14 4 3 7 20 24 -4
14. Hamburgo 15 14 4 3 7 15 24 -9
15. Augsburgo 13 14 4 1 9 17 28 -11
16. St Pauli 11 14 3 2 9 13 26 -13
17. Heidenheim 11 14 3 2 9 13 30 -17
18. Maguncia 7 14 1 4 9 13 26 -13