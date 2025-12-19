Resultados y clasificación de la decimoquinta jornada de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Borussia Dortmund 2 Brandt (10), Beier (90+7)

Borussia Mönchengladbach 0

- Sábado:

(14:30 GMT) Colonia

Unión Berlín

Augsburgo

Werder Bremen

Wolfsburgo

Friburgo

Stuttgart

Hoffenheim

Hamburgo

Eintracht Fráncfort

(17:30 GMT) RB Leipzig

Bayer Leverkusen

- Domingo:

(14:30 GMT) Maguncia

St Pauli

(16:30 GMT) Heidenheim

Bayern Múnich

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 38 14 12 2 0 51 11 40

2. Borussia Dortmund 32 15 9 5 1 26 12 14

3. RB Leipzig 29 14 9 2 3 29 16 13

4. Bayer Leverkusen 26 14 8 2 4 30 19 11

5. Hoffenheim 26 14 8 2 4 29 20 9

6. Stuttgart 25 14 8 1 5 25 22 3

7. Eintracht Fráncfort 24 14 7 3 4 29 29 0

8. Unión Berlín 18 14 5 3 6 19 23 -4

9. Friburgo 17 14 4 5 5 21 23 -2

10. Colonia 16 14 4 4 6 22 23 -1

11. Borussia Mönchengladbach 16 15 4 4 7 18 24 -6

12. Werder Bremen 16 14 4 4 6 18 28 -10

13. Wolfsburgo 15 14 4 3 7 20 24 -4

14. Hamburgo 15 14 4 3 7 15 24 -9

15. Augsburgo 13 14 4 1 9 17 28 -11

16. St Pauli 11 14 3 2 9 13 26 -13

17. Heidenheim 11 14 3 2 9 13 30 -17

18. Maguncia 7 14 1 4 9 13 26 -13