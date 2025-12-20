Resultados y clasificación de la decimoquinta jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...
Resultados de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Borussia Dortmund 2 Brandt (10), Beier (90+7)
Borussia Mönchengladbach 0
- Sábado:
Colonia 0
Unión Berlín 1 Schäfer (90+1)
Augsburgo 0
Werder Bremen 0
Wolfsburgo 3 Pejcinovic (13, 49, 69)
Friburgo 4 Treu (5), Grifo (56 de penal), Seelt (71 en contra), Scherhant (78)
Stuttgart 0
Hoffenheim 0
Hamburgo 1 Sambi Lokonga (19)
Eintracht Fráncfort 1 Larsson (26)
RB Leipzig 1 Schlager (35)
Bayer Leverkusen 3 Terrier (40), Schick (44), Cullbreath (90+7)
- Domingo:
(14h30 GMT) Maguncia
St Pauli
(15h30 GMT) Heidenheim
Bayern Múnich
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 38 14 12 2 0 51 11 40
2. Borussia Dortmund 32 15 9 5 1 26 12 14
3. Bayer Leverkusen 29 15 9 2 4 33 20 13
4. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11
5. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9
6. Stuttgart 26 15 8 2 5 25 22 3
7. Eintracht Fráncfort 25 15 7 4 4 30 30 0
8. Unión Berlín 21 15 6 3 6 20 23 -3
9. Friburgo 20 15 5 5 5 25 26 -1
10. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10
11. Colonia 16 15 4 4 7 22 24 -2
12. Borussia Mönchengladbach 16 15 4 4 7 18 24 -6
13. Hamburgo 16 15 4 4 7 16 25 -9
14. Wolfsburgo 15 15 4 3 8 23 28 -5
15. Augsburgo 14 15 4 2 9 17 28 -11
16. St Pauli 11 14 3 2 9 13 26 -13
17. Heidenheim 11 14 3 2 9 13 30 -17
18. Maguncia 7 14 1 4 9 13 26 -13