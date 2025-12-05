LA NACION

Resultados y clasificación de la decimoquinta jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Brest 1 Doumbia (28)

Mónaco 0

Lille 1 Mbappé (10)

Marsella 0

- Sábado:

(16:00 GMT) Nantes

Lens

(18:00 GMT) Toulouse

Estrasburgo

(20:05 GMT) París SG

Rennes

- Domingo:

(14:00 GMT) Niza

Angers

(16:15 GMT) Le Havre

Paris FC

Auxerre

Metz

(19:45 GMT) Lorient

Lyon

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lens 31 14 10 1 3 24 12 12

2. París SG 30 14 9 3 2 27 12 15

3. Marsella 29 15 9 2 4 35 15 20

4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12

5. Rennes 24 14 6 6 2 24 18 6

6. Lyon 24 14 7 3 4 21 15 6

7. Mónaco 23 15 7 2 6 26 26 0

8. Estrasburgo 22 14 7 1 6 25 19 6

9. Brest 19 15 5 4 6 20 24 -4

10. Toulouse 17 14 4 5 5 20 19 1

11. Niza 17 14 5 2 7 19 26 -7

12. Angers 16 14 4 4 6 12 17 -5

13. Paris FC 15 14 4 3 7 21 26 -5

14. Le Havre 14 14 3 5 6 13 21 -8

15. Lorient 14 14 3 5 6 18 28 -10

16. Nantes 11 14 2 5 7 12 22 -10

17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17

18. Auxerre 9 14 2 3 9 8 20 -12

