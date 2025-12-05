Resultados y clasificación de la decimoquinta jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés...
Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Brest 1 Doumbia (28)
Mónaco 0
Lille 1 Mbappé (10)
Marsella 0
- Sábado:
(16:00 GMT) Nantes
Lens
(18:00 GMT) Toulouse
Estrasburgo
(20:05 GMT) París SG
Rennes
- Domingo:
(14:00 GMT) Niza
Angers
(16:15 GMT) Le Havre
Paris FC
Auxerre
Metz
(19:45 GMT) Lorient
Lyon
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Lens 31 14 10 1 3 24 12 12
2. París SG 30 14 9 3 2 27 12 15
3. Marsella 29 15 9 2 4 35 15 20
4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12
5. Rennes 24 14 6 6 2 24 18 6
6. Lyon 24 14 7 3 4 21 15 6
7. Mónaco 23 15 7 2 6 26 26 0
8. Estrasburgo 22 14 7 1 6 25 19 6
9. Brest 19 15 5 4 6 20 24 -4
10. Toulouse 17 14 4 5 5 20 19 1
11. Niza 17 14 5 2 7 19 26 -7
12. Angers 16 14 4 4 6 12 17 -5
13. Paris FC 15 14 4 3 7 21 26 -5
14. Le Havre 14 14 3 5 6 13 21 -8
15. Lorient 14 14 3 5 6 18 28 -10
16. Nantes 11 14 2 5 7 12 22 -10
17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17
18. Auxerre 9 14 2 3 9 8 20 -12
