Resultados y clasificación de la decimoquinta jornada de LA NACION
Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Real Oviedo 0
Mallorca 0
- Sábado:
(13h00 GMT) Villarreal
Getafe
(15h15 GMT) Alavés
Real Sociedad
(17h30 GMT) Betis
Barcelona
(20h00 GMT) Athletic
Atlético de Madrid
- Domingo:
(13h00 GMT) Elche
Girona
(15h15 GMT) Valencia
Sevilla
(17h30 GMT) Espanyol
Rayo
(20h00 GMT) Real Madrid
Celta
- Lunes:
(20h00 GMT) Osasuna
Levante
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 37 15 12 1 2 42 17 25
2. Real Madrid 36 15 11 3 1 32 13 19
3. Villarreal 32 14 10 2 2 29 13 16
4. Atlético de Madrid 31 15 9 4 2 28 14 14
5. Betis 24 14 6 6 2 22 14 8
6. Espanyol 24 14 7 3 4 18 16 2
7. Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2
8. Athletic 20 15 6 2 7 14 20 -6
9. Rayo 17 14 4 5 5 13 15 -2
10. Real Sociedad 16 14 4 4 6 19 21 -2
11. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2
12. Celta 16 14 3 7 4 16 19 -3
13. Sevilla 16 14 5 1 8 19 23 -4
14. Alavés 15 14 4 3 7 12 15 -3
15. Mallorca 14 15 3 5 7 15 22 -7
16. Valencia 14 14 3 5 6 13 22 -9
17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6
18. Girona 12 14 2 6 6 13 26 -13
19. Real Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15
20. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10
