Resultados y clasificación de la decimoquinta jornada de LA NACION

Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Real Oviedo 0

Mallorca 0

- Sábado:

(13h00 GMT) Villarreal

Getafe

(15h15 GMT) Alavés

Real Sociedad

(17h30 GMT) Betis

Barcelona

(20h00 GMT) Athletic

Atlético de Madrid

- Domingo:

(13h00 GMT) Elche

Girona

(15h15 GMT) Valencia

Sevilla

(17h30 GMT) Espanyol

Rayo

(20h00 GMT) Real Madrid

Celta

- Lunes:

(20h00 GMT) Osasuna

Levante

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 37 15 12 1 2 42 17 25

2. Real Madrid 36 15 11 3 1 32 13 19

3. Villarreal 32 14 10 2 2 29 13 16

4. Atlético de Madrid 31 15 9 4 2 28 14 14

5. Betis 24 14 6 6 2 22 14 8

6. Espanyol 24 14 7 3 4 18 16 2

7. Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2

8. Athletic 20 15 6 2 7 14 20 -6

9. Rayo 17 14 4 5 5 13 15 -2

10. Real Sociedad 16 14 4 4 6 19 21 -2

11. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2

12. Celta 16 14 3 7 4 16 19 -3

13. Sevilla 16 14 5 1 8 19 23 -4

14. Alavés 15 14 4 3 7 12 15 -3

15. Mallorca 14 15 3 5 7 15 22 -7

16. Valencia 14 14 3 5 6 13 22 -9

17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6

18. Girona 12 14 2 6 6 13 26 -13

19. Real Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15

20. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10

bds/dam