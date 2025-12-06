Resultados y clasificación de la decimoquinta jornada de LA NACION
Resultados de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de fútbol de España, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Real Oviedo 0
Mallorca 0
- Sábado:
Villarreal 2 Buchanan (45+5), Mikautadze (64)
Getafe 0
Alavés 1 Boyé (45+4 de penal)
Real Sociedad 0
Betis 3 Antony (6), Llorente (85), Hernández (90 de penal)
Barcelona 5 Torres (11, 13, 40), Bardghji (31), Yamal (59 de penal)
(20h00 GMT) Athletic
Atlético de Madrid
- Domingo:
(13h00 GMT) Elche
Girona
(15h15 GMT) Valencia
Sevilla
(17h30 GMT) Espanyol
Rayo
(20h00 GMT) Real Madrid
Celta
- Lunes:
(20h00 GMT) Osasuna
Levante
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 40 16 13 1 2 47 20 27
2. Real Madrid 36 15 11 3 1 32 13 19
3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18
4. Atlético de Madrid 31 15 9 4 2 28 14 14
5. Betis 24 15 6 6 3 25 19 6
6. Espanyol 24 14 7 3 4 18 16 2
7. Getafe 20 15 6 2 7 13 17 -4
8. Athletic 20 15 6 2 7 14 20 -6
9. Alavés 18 15 5 3 7 13 15 -2
10. Rayo 17 14 4 5 5 13 15 -2
11. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2
12. Real Sociedad 16 15 4 4 7 19 22 -3
13. Celta 16 14 3 7 4 16 19 -3
14. Sevilla 16 14 5 1 8 19 23 -4
15. Mallorca 14 15 3 5 7 15 22 -7
16. Valencia 14 14 3 5 6 13 22 -9
17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6
18. Girona 12 14 2 6 6 13 26 -13
19. Real Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15
20. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10
