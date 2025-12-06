LA NACION

Resultados y clasificación de la decimoquinta jornada de LA NACION

Resultados de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de fútbol de España, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la decimoquinta jornada de LA NACION
Resultados y clasificación de la decimoquinta jornada de LA NACIONBernat Armangue - AP

Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Real Oviedo 0

Mallorca 0

- Sábado:

Villarreal 2 Buchanan (45+5), Mikautadze (64)

Getafe 0

Alavés 1 Boyé (45+4 de penal)

Real Sociedad 0

Betis 3 Antony (6), Llorente (85), Hernández (90 de penal)

Barcelona 5 Torres (11, 13, 40), Bardghji (31), Yamal (59 de penal)

(20h00 GMT) Athletic

Atlético de Madrid

- Domingo:

(13h00 GMT) Elche

Girona

(15h15 GMT) Valencia

Sevilla

(17h30 GMT) Espanyol

Rayo

(20h00 GMT) Real Madrid

Celta

- Lunes:

(20h00 GMT) Osasuna

Levante

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 40 16 13 1 2 47 20 27

2. Real Madrid 36 15 11 3 1 32 13 19

3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18

4. Atlético de Madrid 31 15 9 4 2 28 14 14

5. Betis 24 15 6 6 3 25 19 6

6. Espanyol 24 14 7 3 4 18 16 2

7. Getafe 20 15 6 2 7 13 17 -4

8. Athletic 20 15 6 2 7 14 20 -6

9. Alavés 18 15 5 3 7 13 15 -2

10. Rayo 17 14 4 5 5 13 15 -2

11. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2

12. Real Sociedad 16 15 4 4 7 19 22 -3

13. Celta 16 14 3 7 4 16 19 -3

14. Sevilla 16 14 5 1 8 19 23 -4

15. Mallorca 14 15 3 5 7 15 22 -7

16. Valencia 14 14 3 5 6 13 22 -9

17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6

18. Girona 12 14 2 6 6 13 26 -13

19. Real Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15

20. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10

./bds/iga

LA NACION
Más leídas
  1. El análisis que se hace desde Dinamarca de la venta de los F-16
    1

    El análisis que se hace desde Dinamarca de la venta de los F-16: timing, oportunidad y el rol de EE.UU.

  2. La dramática definición de la F1 tiene tres nombres propios, pero también un lugar clave: la primera curva
    2

    Colapinto largará 20° en Abu Dhabi, donde Norris, Verstappen y Piastri protagonizarán un dramática definición de campeonato

  3. Cada cuántos kilómetros conviene cambiar la correa de distribución según el tipo de motor
    3

    Cada cuántos kilómetros conviene cambiar la correa de distribución según el tipo de motor

  4. Protagonizó junto a Brad Pitt un ícono del cine de amor, pero desapareció del ojo público y poco se sabe de ella
    4

    Protagonizó junto a Brad Pitt un ícono del cine de amor, pero desapareció del ojo público y poco se sabe de ella

Cargando banners ...