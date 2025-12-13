Resultados y clasificación de la decimoquinta jornada de Serie A

Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Lecce 1 Štulic (72)

Pisa 0

- Sábado:

Torino 1 Vlasic (27)

Cremonese 0

Parma 0

Lazio 1 Noslin (82)

Atalanta 2 Scamacca (11, 81)

Cagliari 1 Gaetano (75)

- Domingo:

(11h30 GMT) Milan

Sassuolo

(14h00 GMT) Fiorentina

Hellas Verona

Udinese

Nápoles

(17h00 GMT) Génova

Inter

(19h45 GMT) Bolonia

Juventus

- Lunes:

(19h45 GMT) Roma

Como

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 31 14 9 4 1 22 11 11

2. Nápoles 31 14 10 1 3 22 12 10

3. Inter 30 14 10 0 4 32 13 19

4. Roma 27 14 9 0 5 15 8 7

5. Bolonia 25 14 7 4 3 23 12 11

6. Como 24 14 6 6 2 19 11 8

7. Juventus 23 14 6 5 3 18 14 4

8. Lazio 22 15 6 4 5 17 11 6

9. Sassuolo 20 14 6 2 6 19 17 2

10. Cremonese 20 15 5 5 5 18 18 0

11. Atalanta 19 15 4 7 4 19 18 1

12. Udinese 18 14 5 3 6 15 22 -7

13. Torino 17 15 4 5 6 15 26 -11

14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8

15. Génova 14 14 3 5 6 15 21 -6

16. Cagliari 14 15 3 5 7 15 21 -6

17. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8

18. Pisa 10 15 1 7 7 10 20 -10

19. Hellas Verona 9 14 1 6 7 11 21 -10

20. Fiorentina 6 14 0 6 8 11 24 -13