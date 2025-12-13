Resultados y clasificación de la decimoquinta jornada de Serie A
Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Lecce 1 Štulic (72)
Pisa 0
- Sábado:
Torino 1 Vlasic (27)
Cremonese 0
Parma 0
Lazio 1 Noslin (82)
Atalanta 2 Scamacca (11, 81)
Cagliari 1 Gaetano (75)
- Domingo:
(11h30 GMT) Milan
Sassuolo
(14h00 GMT) Fiorentina
Hellas Verona
Udinese
Nápoles
(17h00 GMT) Génova
Inter
(19h45 GMT) Bolonia
Juventus
- Lunes:
(19h45 GMT) Roma
Como
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Milan 31 14 9 4 1 22 11 11
2. Nápoles 31 14 10 1 3 22 12 10
3. Inter 30 14 10 0 4 32 13 19
4. Roma 27 14 9 0 5 15 8 7
5. Bolonia 25 14 7 4 3 23 12 11
6. Como 24 14 6 6 2 19 11 8
7. Juventus 23 14 6 5 3 18 14 4
8. Lazio 22 15 6 4 5 17 11 6
9. Sassuolo 20 14 6 2 6 19 17 2
10. Cremonese 20 15 5 5 5 18 18 0
11. Atalanta 19 15 4 7 4 19 18 1
12. Udinese 18 14 5 3 6 15 22 -7
13. Torino 17 15 4 5 6 15 26 -11
14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8
15. Génova 14 14 3 5 6 15 21 -6
16. Cagliari 14 15 3 5 7 15 21 -6
17. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8
18. Pisa 10 15 1 7 7 10 20 -10
19. Hellas Verona 9 14 1 6 7 11 21 -10
20. Fiorentina 6 14 0 6 8 11 24 -13
