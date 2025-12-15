Resultados y clasificación de la decimoquinta jornada de Serie A
Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Lecce 1 Štulic (72)
Pisa 0
- Sábado:
Torino 1 Vlasic (27)
Cremonese 0
Parma 0
Lazio 1 Noslin (82)
Atalanta 2 Scamacca (11, 81)
Cagliari 1 Gaetano (75)
- Domingo:
Milan 2 Bartesaghi (34, 47)
Sassuolo 2 Kone (13), Lauriente (77)
Fiorentina 1 Núñez (69 en contra)
Hellas Verona 2 Orban (42, 90+3)
Udinese 1 Ekkelenkamp (73)
Nápoles 0
Génova 1 Oliveira (68)
Inter 2 Bisseck (6), Martínez (38)
Bolonia 0
Juventus 1 Cabal (64)
- Lunes:
Roma 1 Wesley (60)
Como 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20
2. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11
3. Nápoles 31 15 10 1 4 22 13 9
4. Roma 30 15 10 0 5 16 8 8
5. Juventus 26 15 7 5 3 19 14 5
6. Bolonia 25 15 7 4 4 23 13 10
7. Como 24 15 6 6 3 19 12 7
8. Lazio 22 15 6 4 5 17 11 6
9. Sassuolo 21 15 6 3 6 21 19 2
10. Udinese 21 15 6 3 6 16 22 -6
11. Cremonese 20 15 5 5 5 18 18 0
12. Atalanta 19 15 4 7 4 19 18 1
13. Torino 17 15 4 5 6 15 26 -11
14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8
15. Cagliari 14 15 3 5 7 15 21 -6
16. Génova 14 15 3 5 7 16 23 -7
17. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8
18. Hellas Verona 12 15 2 6 7 13 22 -9
19. Pisa 10 15 1 7 7 10 20 -10
20. Fiorentina 6 15 0 6 9 12 26 -14
