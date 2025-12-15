Resultados y clasificación de la decimoquinta jornada de Serie A

Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Lecce 1 Štulic (72)

Pisa 0

- Sábado:

Torino 1 Vlasic (27)

Cremonese 0

Parma 0

Lazio 1 Noslin (82)

Atalanta 2 Scamacca (11, 81)

Cagliari 1 Gaetano (75)

- Domingo:

Milan 2 Bartesaghi (34, 47)

Sassuolo 2 Kone (13), Lauriente (77)

Fiorentina 1 Núñez (69 en contra)

Hellas Verona 2 Orban (42, 90+3)

Udinese 1 Ekkelenkamp (73)

Nápoles 0

Génova 1 Oliveira (68)

Inter 2 Bisseck (6), Martínez (38)

Bolonia 0

Juventus 1 Cabal (64)

- Lunes:

Roma 1 Wesley (60)

Como 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20

2. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11

3. Nápoles 31 15 10 1 4 22 13 9

4. Roma 30 15 10 0 5 16 8 8

5. Juventus 26 15 7 5 3 19 14 5

6. Bolonia 25 15 7 4 4 23 13 10

7. Como 24 15 6 6 3 19 12 7

8. Lazio 22 15 6 4 5 17 11 6

9. Sassuolo 21 15 6 3 6 21 19 2

10. Udinese 21 15 6 3 6 16 22 -6

11. Cremonese 20 15 5 5 5 18 18 0

12. Atalanta 19 15 4 7 4 19 18 1

13. Torino 17 15 4 5 6 15 26 -11

14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8

15. Cagliari 14 15 3 5 7 15 21 -6

16. Génova 14 15 3 5 7 16 23 -7

17. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8

18. Hellas Verona 12 15 2 6 7 13 22 -9

19. Pisa 10 15 1 7 7 10 20 -10

20. Fiorentina 6 15 0 6 9 12 26 -14