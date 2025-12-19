Resultados y clasificación de la decimoséptima jornada de LA NACION

Resultados de los partidos de la 17ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Valencia 1 Duro (52)

Mallorca 1 Costa (23)

- Sábado:

(13h00 GMT) Oviedo

Celta

(15h15 GMT) Levante

Real Sociedad

(17h30 GMT) Osasuna

Alavés

(20h00 GMT) Real Madrid

Sevilla

- Domingo:

(13h00 GMT) Girona

Atlético de Madrid

(15h15 GMT) Villarreal

Barcelona

(17h30 GMT) Elche

Rayo

(20h00 GMT) Betis

Getafe

- Lunes:

(20h00 GMT) Athletic

Espanyol

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 43 17 14 1 2 49 20 29

2. Real Madrid 39 17 12 3 2 34 16 18

3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18

4. Atlético de Madrid 34 17 10 4 3 30 16 14

5. Espanyol 30 16 9 3 4 20 16 4

6. Betis 25 16 6 7 3 25 19 6

7. Athletic 23 17 7 2 8 15 22 -7

8. Celta 22 16 5 7 4 20 19 1

9. Sevilla 20 16 6 2 8 24 24 0

10. Getafe 20 16 6 2 8 13 18 -5

11. Elche 19 16 4 7 5 19 20 -1

12. Alavés 18 16 5 3 8 14 17 -3

13. Rayo 18 16 4 6 6 13 16 -3

14. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5

15. Real Sociedad 16 16 4 4 8 20 24 -4

16. Valencia 16 17 3 7 7 16 26 -10

17. Osasuna 15 16 4 3 9 14 20 -6

18. Girona 15 16 3 6 7 15 30 -15

19. Oviedo 10 16 2 4 10 7 26 -19

20. Levante 9 15 2 3 10 16 28 -12