Resultados y clasificación de la decimoséptima jornada de LA NACION

Resultados de los partidos de la 17ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Valencia 1 Duro (52)

Mallorca 1 Costa (23)

- Sábado:

Oviedo 0

Celta 0

Levante 1 De La Fuente (90+4 de penal)

Real Sociedad 1 Kubo (45+1)

Osasuna 3 Budimir (72, 81 de penal), Raúl García (90+3)

Alavés 0

Real Madrid 2 Bellingham (38), Mbappé (86 de penal)

Sevilla 0

- Domingo:

(13h00 GMT) Girona

Atlético de Madrid

(15h15 GMT) Villarreal

Barcelona

(17h30 GMT) Elche

Rayo

(20h00 GMT) Betis

Getafe

- Lunes:

(20h00 GMT) Athletic

Espanyol

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 43 17 14 1 2 49 20 29

2. Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20

3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18

4. Atlético de Madrid 34 17 10 4 3 30 16 14

5. Espanyol 30 16 9 3 4 20 16 4

6. Betis 25 16 6 7 3 25 19 6

7. Celta 23 17 5 8 4 20 19 1

8. Athletic 23 17 7 2 8 15 22 -7

9. Sevilla 20 17 6 2 9 24 26 -2

10. Getafe 20 16 6 2 8 13 18 -5

11. Elche 19 16 4 7 5 19 20 -1

12. Osasuna 18 17 5 3 9 17 20 -3

13. Rayo 18 16 4 6 6 13 16 -3

14. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5

15. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6

16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4

17. Valencia 16 17 3 7 7 16 26 -10

18. Girona 15 16 3 6 7 15 30 -15

19. Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19

20. Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12