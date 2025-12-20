Resultados y clasificación de la decimoséptima jornada de LA NACION
Resultados de los partidos de la 17ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Valencia 1 Duro (52)
Mallorca 1 Costa (23)
- Sábado:
Oviedo 0
Celta 0
Levante 1 De La Fuente (90+4 de penal)
Real Sociedad 1 Kubo (45+1)
Osasuna 3 Budimir (72, 81 de penal), Raúl García (90+3)
Alavés 0
Real Madrid 2 Bellingham (38), Mbappé (86 de penal)
Sevilla 0
- Domingo:
(13h00 GMT) Girona
Atlético de Madrid
(15h15 GMT) Villarreal
Barcelona
(17h30 GMT) Elche
Rayo
(20h00 GMT) Betis
Getafe
- Lunes:
(20h00 GMT) Athletic
Espanyol
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 43 17 14 1 2 49 20 29
2. Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20
3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18
4. Atlético de Madrid 34 17 10 4 3 30 16 14
5. Espanyol 30 16 9 3 4 20 16 4
6. Betis 25 16 6 7 3 25 19 6
7. Celta 23 17 5 8 4 20 19 1
8. Athletic 23 17 7 2 8 15 22 -7
9. Sevilla 20 17 6 2 9 24 26 -2
10. Getafe 20 16 6 2 8 13 18 -5
11. Elche 19 16 4 7 5 19 20 -1
12. Osasuna 18 17 5 3 9 17 20 -3
13. Rayo 18 16 4 6 6 13 16 -3
14. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5
15. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6
16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4
17. Valencia 16 17 3 7 7 16 26 -10
18. Girona 15 16 3 6 7 15 30 -15
19. Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19
20. Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12