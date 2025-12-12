Resultados y clasificación de la decimosexta fecha de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Angers 4 Abdelli (17 de penal), Cherif (60), Djibirin (85), Rao-Lisoa (90+4)
Nantes 1 Centonze (81)
- Sábado:
(16h00 GMT) Rennes
Brest
(18h00 GMT) Metz
París SG
(20h05 GMT) Paris FC
Toulouse
- Domingo:
(14h00 GMT) Lyon
Le Havre
(16h15 GMT) Auxerre
Lille
Estrasburgo
Lorient
Lens
Niza
(19h45 GMT) Marsella
Mónaco
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Lens 34 15 11 1 3 26 13 13
2. París SG 33 15 10 3 2 32 12 20
3. Marsella 29 15 9 2 4 35 15 20
4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12
5. Lyon 24 15 7 3 5 21 16 5
6. Rennes 24 15 6 6 3 24 23 1
7. Mónaco 23 15 7 2 6 26 26 0
8. Estrasburgo 22 15 7 1 7 25 20 5
9. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1
10. Toulouse 20 15 5 5 5 21 19 2
11. Brest 19 15 5 4 6 20 24 -4
12. Niza 17 15 5 2 8 19 27 -8
13. Lorient 17 15 4 5 6 19 28 -9
14. Paris FC 16 15 4 4 7 21 26 -5
15. Le Havre 15 15 3 6 6 13 21 -8
16. Auxerre 12 15 3 3 9 11 21 -10
17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14
18. Metz 11 15 3 2 10 15 34 -19
