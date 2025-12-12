Resultados y clasificación de la decimosexta fecha de la Ligue 1

LA NACION

Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés...

Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Angers 4 Abdelli (17 de penal), Cherif (60), Djibirin (85), Rao-Lisoa (90+4)

Nantes 1 Centonze (81)

- Sábado:

(16h00 GMT) Rennes

Brest

(18h00 GMT) Metz

París SG

(20h05 GMT) Paris FC

Toulouse

- Domingo:

(14h00 GMT) Lyon

Le Havre

(16h15 GMT) Auxerre

Lille

Estrasburgo

Lorient

Lens

Niza

(19h45 GMT) Marsella

Mónaco

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lens 34 15 11 1 3 26 13 13

2. París SG 33 15 10 3 2 32 12 20

3. Marsella 29 15 9 2 4 35 15 20

4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12

5. Lyon 24 15 7 3 5 21 16 5

6. Rennes 24 15 6 6 3 24 23 1

7. Mónaco 23 15 7 2 6 26 26 0

8. Estrasburgo 22 15 7 1 7 25 20 5

9. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1

10. Toulouse 20 15 5 5 5 21 19 2

11. Brest 19 15 5 4 6 20 24 -4

12. Niza 17 15 5 2 8 19 27 -8

13. Lorient 17 15 4 5 6 19 28 -9

14. Paris FC 16 15 4 4 7 21 26 -5

15. Le Havre 15 15 3 6 6 13 21 -8

16. Auxerre 12 15 3 3 9 11 21 -10

17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14

18. Metz 11 15 3 2 10 15 34 -19

