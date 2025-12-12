LA NACION

Resultados y clasificación de la decimosexta jornada de LA NACION

Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la decimosexta jornada de LA NACION
Resultados y clasificación de la decimosexta jornada de LA NACIONManu Fernandez - AP

Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Real Sociedad 1 Guedes (35)

Girona 2 Tsyhankov (76, 84)

- Sábado:

(13h00 GMT) Atlético de Madrid

Valencia

(15h15 GMT) Mallorca

Elche

(17h30 GMT) Barcelona

Osasuna

(20h00 GMT) Getafe

Espanyol

- Domingo:

(13h00 GMT) Sevilla

Real Oviedo

(15h15 GMT) Celta

Athletic

(17h30 GMT) Levante

Villarreal

(20h00 GMT) Alavés

Real Madrid

- Lunes:

(20h00 GMT) Rayo

Betis

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 40 16 13 1 2 47 20 27

2. Real Madrid 36 16 11 3 2 32 15 17

3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18

4. Atlético de Madrid 31 16 9 4 3 28 15 13

5. Espanyol 27 15 8 3 4 19 16 3

6. Betis 24 15 6 6 3 25 19 6

7. Athletic 23 16 7 2 7 15 20 -5

8. Getafe 20 15 6 2 7 13 17 -4

9. Elche 19 15 4 7 4 18 17 1

10. Celta 19 15 4 7 4 18 19 -1

11. Alavés 18 15 5 3 7 13 15 -2

12. Rayo 17 15 4 5 6 13 16 -3

13. Sevilla 17 15 5 2 8 20 24 -4

14. Real Sociedad 16 16 4 4 8 20 24 -4

15. Osasuna 15 15 4 3 8 14 18 -4

16. Valencia 15 15 3 6 6 14 23 -9

17. Girona 15 16 3 6 7 15 30 -15

18. Mallorca 14 15 3 5 7 15 22 -7

19. Real Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15

20. Levante 9 15 2 3 10 16 28 -12

LA NACION
Más leídas
  1. Es uno de los destinos más elegidos por los argentinos y tiene una opción all Inclusive sin habitaciones
    1

    Es uno de los destinos más elegidos por los argentinos y tiene una opción all inclusive sin habitaciones

  2. Cuál será el futuro del dólar, según el vicepresidente del BCRA
    2

    “Cisne negro”: cuál será el futuro del dólar, según el vicepresidente del BCRA

  3. Enrique Piñeyro tiene varadas 43 toneladas de comida que quiere llevar a Gaza pero no recibe la autorización de Cancillería
    3

    Enrique Piñeyro tiene varadas 43 toneladas de comida que quiere llevar a Gaza pero no recibe la autorización de Cancillería

  4. El auto más vendido del año sacó una baja calificación en un test de seguridad
    4

    El auto más vendido del año sacó una baja calificación en un test de seguridad

Cargando banners ...