Resultados y clasificación de la decimosexta jornada de LA NACION
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Real Sociedad 1 Guedes (35)
Girona 2 Tsyhankov (76, 84)
- Sábado:
(13h00 GMT) Atlético de Madrid
Valencia
(15h15 GMT) Mallorca
Elche
(17h30 GMT) Barcelona
Osasuna
(20h00 GMT) Getafe
Espanyol
- Domingo:
(13h00 GMT) Sevilla
Real Oviedo
(15h15 GMT) Celta
Athletic
(17h30 GMT) Levante
Villarreal
(20h00 GMT) Alavés
Real Madrid
- Lunes:
(20h00 GMT) Rayo
Betis
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 40 16 13 1 2 47 20 27
2. Real Madrid 36 16 11 3 2 32 15 17
3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18
4. Atlético de Madrid 31 16 9 4 3 28 15 13
5. Espanyol 27 15 8 3 4 19 16 3
6. Betis 24 15 6 6 3 25 19 6
7. Athletic 23 16 7 2 7 15 20 -5
8. Getafe 20 15 6 2 7 13 17 -4
9. Elche 19 15 4 7 4 18 17 1
10. Celta 19 15 4 7 4 18 19 -1
11. Alavés 18 15 5 3 7 13 15 -2
12. Rayo 17 15 4 5 6 13 16 -3
13. Sevilla 17 15 5 2 8 20 24 -4
14. Real Sociedad 16 16 4 4 8 20 24 -4
15. Osasuna 15 15 4 3 8 14 18 -4
16. Valencia 15 15 3 6 6 14 23 -9
17. Girona 15 16 3 6 7 15 30 -15
18. Mallorca 14 15 3 5 7 15 22 -7
19. Real Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15
20. Levante 9 15 2 3 10 16 28 -12
