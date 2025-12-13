Resultados y clasificación de la decimosexta jornada de LA NACION

Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Real Sociedad 1 Guedes (35)

Girona 2 Tsyhankov (76, 84)

- Sábado:

Atlético de Madrid 2 Koke (17), Griezmann (74)

Valencia 1 Beltran (63)

Mallorca 3 Morlanes (5), Mascarell González (82), Muriqi (89)

Elche 1 Maffeo (21 en contra)

Barcelona 2 Raphinha (70, 86)

Osasuna 0

Getafe 0

Espanyol 1 Cabrera (53)

- Domingo:

(13h00 GMT) Sevilla

Real Oviedo

(15h15 GMT) Celta

Athletic

(17h30 GMT) Levante

Villarreal

(20h00 GMT) Alavés

Real Madrid

- Lunes:

(20h00 GMT) Rayo

Betis

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 43 17 14 1 2 49 20 29

2. Real Madrid 36 16 11 3 2 32 15 17

3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18

4. Atlético de Madrid 34 17 10 4 3 30 16 14

5. Espanyol 30 16 9 3 4 20 16 4

6. Betis 24 15 6 6 3 25 19 6

7. Athletic 23 16 7 2 7 15 20 -5

8. Getafe 20 16 6 2 8 13 18 -5

9. Elche 19 16 4 7 5 19 20 -1

10. Celta 19 15 4 7 4 18 19 -1

11. Alavés 18 15 5 3 7 13 15 -2

12. Rayo 17 15 4 5 6 13 16 -3

13. Sevilla 17 15 5 2 8 20 24 -4

14. Mallorca 17 16 4 5 7 18 23 -5

15. Real Sociedad 16 16 4 4 8 20 24 -4

16. Osasuna 15 16 4 3 9 14 20 -6

17. Valencia 15 16 3 6 7 15 25 -10

18. Girona 15 16 3 6 7 15 30 -15

19. Real Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15

20. Levante 9 15 2 3 10 16 28 -12