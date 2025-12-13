Resultados y clasificación de la decimosexta jornada de LA NACION
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Real Sociedad 1 Guedes (35)
Girona 2 Tsyhankov (76, 84)
- Sábado:
Atlético de Madrid 2 Koke (17), Griezmann (74)
Valencia 1 Beltran (63)
Mallorca 3 Morlanes (5), Mascarell González (82), Muriqi (89)
Elche 1 Maffeo (21 en contra)
Barcelona 2 Raphinha (70, 86)
Osasuna 0
Getafe 0
Espanyol 1 Cabrera (53)
- Domingo:
(13h00 GMT) Sevilla
Real Oviedo
(15h15 GMT) Celta
Athletic
(17h30 GMT) Levante
Villarreal
(20h00 GMT) Alavés
Real Madrid
- Lunes:
(20h00 GMT) Rayo
Betis
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 43 17 14 1 2 49 20 29
2. Real Madrid 36 16 11 3 2 32 15 17
3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18
4. Atlético de Madrid 34 17 10 4 3 30 16 14
5. Espanyol 30 16 9 3 4 20 16 4
6. Betis 24 15 6 6 3 25 19 6
7. Athletic 23 16 7 2 7 15 20 -5
8. Getafe 20 16 6 2 8 13 18 -5
9. Elche 19 16 4 7 5 19 20 -1
10. Celta 19 15 4 7 4 18 19 -1
11. Alavés 18 15 5 3 7 13 15 -2
12. Rayo 17 15 4 5 6 13 16 -3
13. Sevilla 17 15 5 2 8 20 24 -4
14. Mallorca 17 16 4 5 7 18 23 -5
15. Real Sociedad 16 16 4 4 8 20 24 -4
16. Osasuna 15 16 4 3 9 14 20 -6
17. Valencia 15 16 3 6 7 15 25 -10
18. Girona 15 16 3 6 7 15 30 -15
19. Real Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15
20. Levante 9 15 2 3 10 16 28 -12
- 1
La nueva longevidad: el cuidado de los padres mayores pone a prueba el vínculo entre hermanos
- 2
Senasa y Anmat frenaron la producción de un queso de una marca reconocida porque se detectó una bacteria
- 3
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 13 de diciembre
- 4
Nelson Castro: su dura infancia, la frase de sus padres que lo marcó y cómo la música guió su vida