Resultados y clasificación de la decimosexta jornada de LA NACION

Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Real Sociedad 1 Guedes (35)

Girona 2 Tsyhankov (76, 84)

- Sábado:

Atlético de Madrid 2 Koke (17), Griezmann (74)

Valencia 1 Beltran (63)

Mallorca 3 Morlanes (5), Mascarell González (82), Muriqi (89)

Elche 1 Maffeo (21 en contra)

Barcelona 2 Raphinha (70, 86)

Osasuna 0

Getafe 0

Espanyol 1 Cabrera (53)

- Domingo:

Sevilla 4 Adams (4), Sow (22), Mendy (51), Ejuke (89)

Real Oviedo 0

Celta 2 Swedberg (48), El-Abdellaoui (55)

Athletic 0

Alavés 1 Vicente (68)

Real Madrid 2 Mbappe (24), Rodrygo (76)

- Lunes:

Rayo 0

Betis 0

. Aplazado

Levante

Villarreal

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 43 17 14 1 2 49 20 29

2. Real Madrid 39 17 12 3 2 34 16 18

3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18

4. Atlético de Madrid 34 17 10 4 3 30 16 14

5. Espanyol 30 16 9 3 4 20 16 4

6. Betis 25 16 6 7 3 25 19 6

7. Athletic 23 17 7 2 8 15 22 -7

8. Celta 22 16 5 7 4 20 19 1

9. Sevilla 20 16 6 2 8 24 24 0

10. Getafe 20 16 6 2 8 13 18 -5

11. Elche 19 16 4 7 5 19 20 -1

12. Alavés 18 16 5 3 8 14 17 -3

13. Rayo 18 16 4 6 6 13 16 -3

14. Mallorca 17 16 4 5 7 18 23 -5

15. Real Sociedad 16 16 4 4 8 20 24 -4

16. Osasuna 15 16 4 3 9 14 20 -6

17. Valencia 15 16 3 6 7 15 25 -10

18. Girona 15 16 3 6 7 15 30 -15

19. Real Oviedo 10 16 2 4 10 7 26 -19

20. Levante 9 15 2 3 10 16 28 -12