Resultados y clasificación de la decimosexta jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la decimosexta jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Lazio 0
Cremonese 0
Juventus 2 Conceiçao (44), Openda (70)
Roma 1 Baldanzi (75)
- Domingo:
(11h30 GMT) Cagliari
Pisa
(14h00 GMT) Sassuolo
Torino
(17h00 GMT) Fiorentina
Udinese
(19h45 GMT) Génova
Atalanta
- Miércoles 14 de enero:
(17h30 GMT) Nápoles
Parma
(19h45 GMT) Inter
Lecce
- Jueves 15 de enero:
(17h30 GMT) Hellas Verona
Bolonia
(19h45 GMT) Como
Milan
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20
2. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11
3. Nápoles 31 15 10 1 4 22 13 9
4. Roma 30 16 10 0 6 17 10 7
5. Juventus 29 16 8 5 3 21 15 6
6. Bolonia 25 15 7 4 4 23 13 10
7. Como 24 15 6 6 3 19 12 7
8. Lazio 23 16 6 5 5 17 11 6
9. Sassuolo 21 15 6 3 6 21 19 2
10. Udinese 21 15 6 3 6 16 22 -6
11. Cremonese 21 16 5 6 5 18 18 0
12. Atalanta 19 15 4 7 4 19 18 1
13. Torino 17 15 4 5 6 15 26 -11
14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8
15. Cagliari 14 15 3 5 7 15 21 -6
16. Génova 14 15 3 5 7 16 23 -7
17. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8
18. Hellas Verona 12 15 2 6 7 13 22 -9
19. Pisa 10 15 1 7 7 10 20 -10
20. Fiorentina 6 15 0 6 9 12 26 -14