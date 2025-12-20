Resultados y clasificación de la decimosexta jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la decimosexta jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Lazio 0

Cremonese 0

Juventus 2 Conceiçao (44), Openda (70)

Roma 1 Baldanzi (75)

- Domingo:

(11h30 GMT) Cagliari

Pisa

(14h00 GMT) Sassuolo

Torino

(17h00 GMT) Fiorentina

Udinese

(19h45 GMT) Génova

Atalanta

- Miércoles 14 de enero:

(17h30 GMT) Nápoles

Parma

(19h45 GMT) Inter

Lecce

- Jueves 15 de enero:

(17h30 GMT) Hellas Verona

Bolonia

(19h45 GMT) Como

Milan

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20

2. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11

3. Nápoles 31 15 10 1 4 22 13 9

4. Roma 30 16 10 0 6 17 10 7

5. Juventus 29 16 8 5 3 21 15 6

6. Bolonia 25 15 7 4 4 23 13 10

7. Como 24 15 6 6 3 19 12 7

8. Lazio 23 16 6 5 5 17 11 6

9. Sassuolo 21 15 6 3 6 21 19 2

10. Udinese 21 15 6 3 6 16 22 -6

11. Cremonese 21 16 5 6 5 18 18 0

12. Atalanta 19 15 4 7 4 19 18 1

13. Torino 17 15 4 5 6 15 26 -11

14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8

15. Cagliari 14 15 3 5 7 15 21 -6

16. Génova 14 15 3 5 7 16 23 -7

17. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8

18. Hellas Verona 12 15 2 6 7 13 22 -9

19. Pisa 10 15 1 7 7 10 20 -10

20. Fiorentina 6 15 0 6 9 12 26 -14