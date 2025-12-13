Resultados y clasificación de la decimosexta jornada de Ligue 1

Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Angers 4 Abdelli (17 de penal), Cherif (60), Djibirin (85), Rao-Lisoa (90+4)

Nantes 1 Centonze (81)

- Sábado:

Rennes 3 Lepaul (24), Tamari (25), Meïté (87)

Brest 1 Baldé (13)

Metz 2 Deminguet (42), Tsitaishvili (81)

París SG 3 Ramos (31), Ndjantou (39), Doué (63)

Paris FC 0

Toulouse 3 Hidalgo Massa (28), Gboho (37, 69)

- Domingo:

(14h00 GMT) Lyon

Le Havre

(16h15 GMT) Auxerre

Lille

Estrasburgo

Lorient

Lens

Niza

(19h45 GMT) Marsella

Mónaco

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 36 16 11 3 2 35 14 21

2. Lens 34 15 11 1 3 26 13 13

3. Marsella 29 15 9 2 4 35 15 20

4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12

5. Rennes 27 16 7 6 3 27 24 3

6. Lyon 24 15 7 3 5 21 16 5

7. Toulouse 23 16 6 5 5 24 19 5

8. Mónaco 23 15 7 2 6 26 26 0

9. Estrasburgo 22 15 7 1 7 25 20 5

10. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1

11. Brest 19 16 5 4 7 21 27 -6

12. Niza 17 15 5 2 8 19 27 -8

13. Lorient 17 15 4 5 6 19 28 -9

14. Paris FC 16 16 4 4 8 21 29 -8

15. Le Havre 15 15 3 6 6 13 21 -8

16. Auxerre 12 15 3 3 9 11 21 -10

17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14

18. Metz 11 16 3 2 11 17 37 -20