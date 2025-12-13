Resultados y clasificación de la decimosexta jornada de Ligue 1
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés...
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Angers 4 Abdelli (17 de penal), Cherif (60), Djibirin (85), Rao-Lisoa (90+4)
Nantes 1 Centonze (81)
- Sábado:
Rennes 3 Lepaul (24), Tamari (25), Meïté (87)
Brest 1 Baldé (13)
Metz 2 Deminguet (42), Tsitaishvili (81)
París SG 3 Ramos (31), Ndjantou (39), Doué (63)
Paris FC 0
Toulouse 3 Hidalgo Massa (28), Gboho (37, 69)
- Domingo:
(14h00 GMT) Lyon
Le Havre
(16h15 GMT) Auxerre
Lille
Estrasburgo
Lorient
Lens
Niza
(19h45 GMT) Marsella
Mónaco
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 36 16 11 3 2 35 14 21
2. Lens 34 15 11 1 3 26 13 13
3. Marsella 29 15 9 2 4 35 15 20
4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12
5. Rennes 27 16 7 6 3 27 24 3
6. Lyon 24 15 7 3 5 21 16 5
7. Toulouse 23 16 6 5 5 24 19 5
8. Mónaco 23 15 7 2 6 26 26 0
9. Estrasburgo 22 15 7 1 7 25 20 5
10. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1
11. Brest 19 16 5 4 7 21 27 -6
12. Niza 17 15 5 2 8 19 27 -8
13. Lorient 17 15 4 5 6 19 28 -9
14. Paris FC 16 16 4 4 8 21 29 -8
15. Le Havre 15 15 3 6 6 13 21 -8
16. Auxerre 12 15 3 3 9 11 21 -10
17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14
18. Metz 11 16 3 2 11 17 37 -20
