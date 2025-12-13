Resultados y clasificación de la decimosexta jornada de Premier League

Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Chelsea 2 Palmer (21), Gusto (45)

Everton 0

Liverpool 2 Ekitike (1, 60)

Brighton 0

Burnley 2 Ugochukwu (21), Sonne (86)

Fulham 3 Smith-Rowe (9), Bassey (31), Wilson (58)

Arsenal 2 Johnstone (70 en contra), Mosquera (90+4 en contra)

Wolverhampton 1 Emmanuel Arokodare (90)

- Domingo:

(14h00 GMT) Crystal Palace

Manchester City

West Ham

Aston Villa

Nottingham

Tottenham

Sunderland

Newcastle

(16h30 GMT) Brentford

Leeds

- Lunes:

(20h00 GMT) Manchester United

AFC Bournemouth

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 36 16 11 3 2 30 10 20

2. Manchester City 31 15 10 1 4 35 16 19

3. Aston Villa 30 15 9 3 3 22 15 7

4. Chelsea 28 16 8 4 4 27 15 12

5. Crystal Palace 26 15 7 5 3 20 12 8

6. Liverpool 26 16 8 2 6 26 24 2

7. Manchester United 25 15 7 4 4 26 22 4

8. Everton 24 16 7 3 6 18 19 -1

9. Brighton 23 16 6 5 5 25 23 2

10. Sunderland 23 15 6 5 4 18 17 1

11. Tottenham 22 15 6 4 5 25 18 7

12. Newcastle 22 15 6 4 5 21 19 2

13. Fulham 20 16 6 2 8 23 26 -3

14. AFC Bournemouth 20 15 5 5 5 21 24 -3

15. Brentford 19 15 6 1 8 21 24 -3

16. Leeds 15 15 4 3 8 19 29 -10

17. Nottingham 15 15 4 3 8 14 25 -11

18. West Ham 13 15 3 4 8 17 29 -12

19. Burnley 10 16 3 1 12 18 33 -15

20. Wolverhampton 2 16 0 2 14 9 35 -26