Resultados y clasificación de la decimosexta jornada de Premier League
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Chelsea 2 Palmer (21), Gusto (45)
Everton 0
Liverpool 2 Ekitike (1, 60)
Brighton 0
Burnley 2 Ugochukwu (21), Sonne (86)
Fulham 3 Smith-Rowe (9), Bassey (31), Wilson (58)
Arsenal 2 Johnstone (70 en contra), Mosquera (90+4 en contra)
Wolverhampton 1 Emmanuel Arokodare (90)
- Domingo:
(14h00 GMT) Crystal Palace
Manchester City
West Ham
Aston Villa
Nottingham
Tottenham
Sunderland
Newcastle
(16h30 GMT) Brentford
Leeds
- Lunes:
(20h00 GMT) Manchester United
AFC Bournemouth
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 36 16 11 3 2 30 10 20
2. Manchester City 31 15 10 1 4 35 16 19
3. Aston Villa 30 15 9 3 3 22 15 7
4. Chelsea 28 16 8 4 4 27 15 12
5. Crystal Palace 26 15 7 5 3 20 12 8
6. Liverpool 26 16 8 2 6 26 24 2
7. Manchester United 25 15 7 4 4 26 22 4
8. Everton 24 16 7 3 6 18 19 -1
9. Brighton 23 16 6 5 5 25 23 2
10. Sunderland 23 15 6 5 4 18 17 1
11. Tottenham 22 15 6 4 5 25 18 7
12. Newcastle 22 15 6 4 5 21 19 2
13. Fulham 20 16 6 2 8 23 26 -3
14. AFC Bournemouth 20 15 5 5 5 21 24 -3
15. Brentford 19 15 6 1 8 21 24 -3
16. Leeds 15 15 4 3 8 19 29 -10
17. Nottingham 15 15 4 3 8 14 25 -11
18. West Ham 13 15 3 4 8 17 29 -12
19. Burnley 10 16 3 1 12 18 33 -15
20. Wolverhampton 2 16 0 2 14 9 35 -26
