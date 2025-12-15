Resultados y clasificación de la decimosexta jornada de Premier League

Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Chelsea 2 Palmer (21), Gusto (45)

Everton 0

Liverpool 2 Ekitike (1, 60)

Brighton 0

Burnley 2 Ugochukwu (21), Sonne (86)

Fulham 3 Smith-Rowe (9), Bassey (31), Wilson (58)

Arsenal 2 Johnstone (70 en contra), Mosquera (90+4 en contra)

Wolverhampton 1 Emmanuel Arokodare (90)

- Domingo:

Crystal Palace 0

Manchester City 3 Haaland (41, 89 de penal), Foden (69)

West Ham 2 Fernandes (1), Bowen (24)

Aston Villa 3 Mavropanos (9 en contra), Rogers (50, 79)

Nottingham 3 Hudson-Odoi (28, 50), Sangaré (79)

Tottenham 0

Sunderland 1 Woltemade (46 en contra)

Newcastle 0

Brentford 1 Henderson (70)

Leeds 1 Calvert-Lewin (82)

- Lunes:

Manchester United 4 Traoré (13), Casemiro (45+4), Fernandes (77), Cunha (79)

AFC Bournemouth 4 Semenyo (40), Barbosa (46), Tavernier (52), Kroupi (84)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 36 16 11 3 2 30 10 20

2. Manchester City 34 16 11 1 4 38 16 22

3. Aston Villa 33 16 10 3 3 25 17 8

4. Chelsea 28 16 8 4 4 27 15 12

5. Crystal Palace 26 16 7 5 4 20 15 5

6. Manchester United 26 16 7 5 4 30 26 4

7. Liverpool 26 16 8 2 6 26 24 2

8. Sunderland 26 16 7 5 4 19 17 2

9. Everton 24 16 7 3 6 18 19 -1

10. Brighton 23 16 6 5 5 25 23 2

11. Tottenham 22 16 6 4 6 25 21 4

12. Newcastle 22 16 6 4 6 21 20 1

13. AFC Bournemouth 21 16 5 6 5 25 28 -3

14. Fulham 20 16 6 2 8 23 26 -3

15. Brentford 20 16 6 2 8 22 25 -3

16. Nottingham 18 16 5 3 8 17 25 -8

17. Leeds 16 16 4 4 8 20 30 -10

18. West Ham 13 16 3 4 9 19 32 -13

19. Burnley 10 16 3 1 12 18 33 -15

20. Wolverhampton 2 16 0 2 14 9 35 -26