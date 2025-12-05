Resultados y clasificación de la decimotercera jornada de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Maguncia 0

B. Mönchengladbach 1 da Costa (58 en contra)

- Sábado:

(14:30 GMT) Augsburgo

Bayer Leverkusen

Wolfsburgo

Unión Berlín

Colonia

St Pauli

Heidenheim

Friburgo

Stuttgart

Bayern Múnich

(17:30 GMT) RB Leipzig

Eintracht Fráncfort

- Domingo:

(14:30 GMT) Hamburgo

Werder Bremen

(16:30 GMT) Borussia Dortmund

Hoffenheim

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 34 12 11 1 0 44 9 35

2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9

3. Borussia Dortmund 25 12 7 4 1 21 11 10

4. Bayer Leverkusen 23 12 7 2 3 28 17 11

5. Hoffenheim 23 12 7 2 3 25 17 8

6. Stuttgart 22 12 7 1 4 21 17 4

7. Eintracht Fráncfort 21 12 6 3 3 28 23 5

8. Friburgo 16 12 4 4 4 19 20 -1

9. B. Mönchengladbach 16 13 4 4 5 17 19 -2

10. Werder Bremen 16 12 4 4 4 16 21 -5

11. Colonia 15 12 4 3 5 21 20 1

12. Unión Berlín 15 12 4 3 5 15 19 -4

13. Hamburgo 12 12 3 3 6 11 18 -7

14. Augsburgo 10 12 3 1 8 15 27 -12

15. Wolfsburgo 9 12 2 3 7 14 22 -8

16. Heidenheim 8 12 2 2 8 10 27 -17

17. St Pauli 7 12 2 1 9 10 24 -14

18. Maguncia 6 13 1 3 9 11 24 -13

